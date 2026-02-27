Gói hương vị quê mang đi xa

TP - Rời phố cổ để học tập, làm việc, Trương Văn An (SN 1995, phường Hội An, TP. Đà Nẵng) mang theo nỗi nhớ chén chè quà chiều thơm ngậy, nhớ tô mì Quảng đậm vị… Từ nỗi nhớ ấy, anh quyết định trở về, khởi nghiệp “đóng gói” đặc sản phố Hội để mang vị quê đi xa.

Từ nỗi nhớ gánh chè thế kỷ

Những ngày cận Tết, căn xưởng nhỏ ở vùng ven phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) tất bật, chục nhân công làm việc không ngơi tay để sản xuất đơn hàng Tết cũng như đơn hàng đầu năm mới. Mùi ngòn ngọt của đường phèn, mùi beo béo của bắp nếp, mè đen, đậu đỏ hòa quyện trong không gian, gợi nhớ về những gánh chè được các bà, các mẹ bán rong dọc những con phố nhỏ rêu phong của Hội An.

Anh Trương Văn An (đứng ngoài cùng bên trái) mang các sản phẩm khởi nghiệp tham gia ngày hội khởi nghiệp để kết nối đầu tư, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Giang Thanh

Sinh ra và lớn lên trong lõi đô thị di sản, Trương Văn An (Founder & CEO CaThi Food) luôn tự hào và nhớ về những món ăn truyền thống rất đỗi giản dị của quê nhà. Trong suốt thời gian học tập và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, giữa nhịp sống vội vã, xô bồ, những lúc thèm chút vị quê, anh và bạn bè thường tự nấu hoặc tìm đến một quán đặc sản xứ Quảng để tìm kiếm chút hương vị na ná cho thỏa nỗi nhớ. Cũng từ những lần như thế, chàng trai trẻ bắt đầu ấp ủ ước mơ “đóng gói” đặc sản của Hội An, của xứ Quảng, mang ra khỏi bếp nhà, ra khỏi phố cổ để theo chân du khách đến khắp nơi trên thế giới.

Đầu năm 2022, anh An cùng một người bạn quyết định khởi nghiệp với CaThi Food, thực hiện ước mơ “đóng gói” đặc sản quê hương mang ra thế giới. “Món ăn đầu tiên mà chúng tôi chọn đó là chè, thứ quà mà bất cứ ai đến Hội An đều dừng chân thưởng thức. Trong tất cả các loại chè, chè xí mà (chè mè đen) có hương vị đặc trưng nhất và cũng là thứ quà vặt nổi tiếng nhất của phố Hội”, anh An chia sẻ.

“Đây là sản phẩm khởi nghiệp thanh niên mới mẻ, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ để mang văn hóa ẩm thực của xứ Quảng vươn xa. Thời gian tới, Thành Đoàn sẽ hỗ trợ để start-up kết nối với các sở ngành, các tổ chức khởi nghiệp, các nhà đầu tư, tiếp tục phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần lan tỏa câu chuyện văn hóa địa phương vươn xa”. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Chè mè đen theo chân cộng đồng người Hoa đến Hội An từ hàng trăm năm trước và trở thành món quen thuộc trong tâm thức người dân ở đây. Ở phố cổ, có một gánh chè mè đen đã đi qua thế kỷ mà bất kỳ cư dân nào cũng biết đến. Chè mè đen là “bài toán” khó cho những nhà khởi nghiệp trẻ bởi đây là món khó nấu nhất trong các loại chè của Hội An với công thức chỉ truyền thừa trong gia đình.

Phải mất thời gian rất dài, ăn thử hàng trăm chén chè mè đen, trò chuyện với những bậc cao niên đã dành phần lớn cuộc đời để nấu chè, anh An mới tìm ra công thức phù hợp nhất, tái hiện được hương vị của gánh chè thế kỷ. Sau chè mè đen là chè bắp, chè đậu đỏ và chè thập cẩm.

“Trước đây, du khách chỉ có thể thưởng thức chè Hội An khi đến đây, thì nay, với những gói chè ăn liền, thức quà đặc sản này có thể đi khắp thế giới. Không chỉ là một món ăn, đó còn là câu chuyện văn hóa về cảng thị Hội An mấy trăm năm tuổi, là ký ức của mỗi người con phố Hội”, anh An chia sẻ.

Công nghệ mở đường cho đặc sản đi xa

Khởi nghiệp từ năm 2022, nhưng phải mất 3 năm sau, những gói chè ăn liền đầu tiên mang thương hiệu CaThi Food mới chính thức xuất hiện trên thị trường. Ít có start-up nào như CaThi Food, dành cả một quãng thời gian dài chỉ để nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Với anh An, đó không chỉ là vấn đề về công nghệ, kỹ thuật, mà còn là quá trình dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, dùng công nghệ để giúp đặc sản có thể đi xa hơn, lan tỏa câu chuyện bản địa. “Máy móc có thể mua, công nghệ, bao bì cũng có sẵn. Nhưng làm sao để vẫn giữ được mùi vị quen thuộc của các món ăn đặc sản không có công thức sẵn”, anh An nói.

Những mẻ sản phẩm đầu tiên từng bị hư, bị phồng, phải bỏ đi. Nhưng mỗi lần thất bại là một lần giúp anh An hiểu rõ hơn về nguyên liệu, về cách ứng dụng công nghệ hiệu quả và phù hợp nhất với món ăn. Cũng nhờ sự kiên trì đó, những gói chè ăn liền CaThi Food với bao bì bắt mắt, in đậm văn hóa Hội An lên kệ tại các chuỗi cửa hàng đặc sản, các điểm bán sản phẩm du lịch ở khắp Đà Nẵng, được nhiều du khách quốc tế lựa chọn làm quà mang về. Đặc sản chè phố cổ theo chân du khách “xuất khẩu” khắp thế giới.

Những thành công bước đầu thôi thúc anh An không dừng lại ở chè. Từ nền tảng đó, anh và các cộng sự tiếp tục phát triển dòng mì Quảng ăn liền có thịt thật đầu tiên của cả nước. Mì Quảng tôm thịt trứng và mì Quảng cá lóc được đưa ra thị trường đầu năm 2026, được giới thiệu ở Hội chợ Mùa Xuân và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Sản phẩm chè ăn liền, mì Quảng ăn liền của CaThi Food được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP. Đà Nẵng năm 2025.

“Từ nền tảng đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố, các sở ngành để đầu tư thêm máy móc, mở rộng dây chuyền để tiếp tục mang câu chuyện văn hóa, ẩm thực địa phương vươn xa hơn”, anh An ấp ủ.