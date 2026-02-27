Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Ngọc Gia Tuệ

Họ tên: Đặng Ngọc Gia Tuệ Ngày sinh: 27/7/2009 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh, Trường THPT Hai Bà Trưng (lớp 11A8) Đơn vị giới thiệu: Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế

*Thành tích/Khen thưởng:

• Giải Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ Văn năm học 2025–2026.

• Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và xếp vị thứ nhất Trường THPT Hai Bà Trưng năm học 2024–2025.

Năm 2024–2025:

• Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, xếp vị thứ 1 khối 10 học kì I.

• Giải Khuyến khích cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 54 cấp trường.

• Giải Ba khối 11 cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường.

Năm 2023–2024:

• Giải Khuyến khích toàn tỉnh kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet (IOE).

• Giải Khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII.

• Giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Huế.

• Giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố.

• Giải Khuyến khích cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” do Nhà Thiếu nhi Huế tổ chức.

• Đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khen tặng.

• Có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Trường THCS Hùng Vương.

• Đạt danh hiệu học sinh giỏi; xếp vị thứ nhất toàn trường THCS Hùng Vương.

• Giải Khuyến khích cuộc thi Tranh biện Tiếng Anh cấp trường.