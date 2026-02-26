Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Phan Đức Mân

Họ tên: Lê Phan Đức Mân
Ngày sinh: 2007
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại
*Thành tích/Khen thưởng:
-Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) 2025. Được trao Huân chương Lao động hạng Ba
-Lớp 11 đạt giải ba học sinh giỏi Toán cấp thành phố.
-Giải Nhất học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố môn Toán năm học 2024–2025.
-Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2024–2025.
-Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
-Đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.