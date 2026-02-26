Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Công Vinh

TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

nguyen-cong-vinh-truong-thpt-chu.jpg

Họ tên: Nguyễn Công Vinh

Ngày sinh: 19/01/2007

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

* Thành tích/Khen thưởng:

• Đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế năm 2025. Nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

• Đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2025.

• Đạt Giải Nhất cấp quốc gia cuộc thi Học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024–2025.

• Đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, số 1675 QĐKT/TWĐTN-VP ngày 25/12/2025.

• Đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lí Châu Âu năm 2024.

• Đạt Huy chương Vàng kỳ thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2022–2023.

• Đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm học 2022–2023.

• Đạt Giải Nhất cấp quốc gia cuộc thi Học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023–2024.

Thanh Huyền
