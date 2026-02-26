Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Ngô Quang Minh

Họ tên: Ngô Quang Minh Ngày sinh: 07/11/2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại; Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Thành tích/Khen thưởng:

• Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57 năm 2025 tổ chức tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất.

• Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2025.

• Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025 (Toán: 9,8; Văn: 9,4; Anh: 9,3; Hóa: 10,0).

• Đạt giải Nhất cấp Quốc gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.

• Đạt giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024.

• Nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước theo Quyết định số 2256/QĐ-CTN ngày 20/11/2025.

• Đạt Huy chương Bạc năm học 2023 - 2024.

• Đạt Huy chương Vàng năm học 2024 - 2025 cuộc thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

• Đạt giải Nhất kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.