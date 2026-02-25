Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hồ Ngọc Thiên Thư

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

img-5004-8445-2762.jpg

Họ tên: Hồ Ngọc Thiên Thư

Ngày sinh: 15/02/1999
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Cán bộ, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

* Thành tích/Khen thưởng:

• Tham mưu xây dựng và duy trì mô hình Zalo “Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình”, biên tập nhiều nội dung tuyên truyền về Đề án 06, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hoạt động hướng về cơ sở của lực lượng Công an.

• Trực tiếp tham gia tuyên truyền pháp luật về Luật Căn cước năm 2023 tại Chương trình “Hành quân xanh” ở buôn Dhă Prông, xã Cư Êbur; tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tiếp sức em đến trường tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường THCS Hàm Nghi.

• Duy trì, phát triển sáng kiến “Bộ video hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến bằng tiếng Việt và tiếng Ê Đê”, được nhân rộng trong Công an tỉnh Đắk Lắk.

• Đạt giải Nhì cuộc thi tìm kiếm mô hình, sáng kiến ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính với sáng kiến ứng dụng dữ liệu dân cư và trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích thông tin người lưu trú nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

• Tham mưu xây dựng và ra mắt mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận đỡ đầu 02 trẻ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp trao quà cho bệnh nhân chạy thận, bệnh nhi khó khăn và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2025.

• Tham gia giải BIDV Run – Vì cuộc sống xanh 2025, chạy 153 km góp phần chương trình trồng 1 triệu cây xanh và xây nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ.

• Tham gia giải việt dã gây quỹ áo ấm cho trẻ em miền Bắc năm 2024, góp phần quyên góp hơn 5.000 áo ấm cho trẻ em vùng khó khăn.

• Giải Nhì cuộc thi “Tìm kiếm mô hình, sáng kiến ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

• Giải Nhì cá nhân nội dung 16 km nữ tại Giải chạy Thiện Hạnh Family Run năm 2025 với mục tiêu gây quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách.

• Giải Nhất cá nhân tại Giải chạy Marathon “Đường chạy yêu thương 2025” gây quỹ cho chương trình “Thông điệp yêu thương lần VII – năm 2025”.

Thanh Huyền
#Hồ Ngọc Thiên Thư #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #an ninh #pháp luật #cộng đồng #chuyển đổi số #truyền thông #Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

