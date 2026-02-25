3 người trẻ ưu tú của Quân đội được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

TPO - Trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025 vừa được Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân thống nhất bình chọn, có 3 cá nhân được Quân đội gửi hồ sơ tham gia bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

3 cá nhân này gồm: Đại úy Đoàn Văn Chí - Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị; Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; lao động hợp đồng Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đại úy Đoàn Văn Chí - Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị.

Theo Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, Đại úy Đoàn Văn Chí đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh Quân đội.

Đại úy Đoàn Văn Chí đã trực tiếp đấu tranh thành công chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, góp phần thực hiện bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, kiên quyết, kiên trì, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình công tác tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, với vai trò là Trạm trưởng, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì, điều hành các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế theo đúng quy định pháp luật, các điều ước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành cũng xung kích đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cửa khẩu thông minh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3.

Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin (Viettel) Nguyễn Chí Đông đã chủ trì phát triển hai nền tảng và một hệ thống, gồm Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP), Nền tảng học máy Viettel (vMLP) và Hệ thống số liệu thông minh GenBI, đem lại giá trị làm lợi gần 300 tỷ đồng.

Trong đó, nhờ làm chủ toàn bộ các công nghệ lõi từ tích hợp, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu lớn đến sẵn sàng dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng AI, Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) có tính năng tương đương các nền tảng dữ liệu hàng đầu thế giới của Google, Amazon, Microsoft. VLP đã được triển khai phục vụ quản trị, điều hành toàn Tập đoàn và 10/10 thị trường nước ngoài, tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí mua sản phẩm ngoại.