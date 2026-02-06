Quân đội bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025

TPO - Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã thống nhất bỏ phiếu lựa chọn 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất năm 2025, từ 83 hồ sơ đủ tiêu chí xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp toàn quân.

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) toàn quân tổ chức Hội nghị bình chọn GMTTB toàn quân năm 2025. Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng, toàn quân có 88 hồ sơ đề cử Giải thưởng GMTTB toàn quân năm 2025 (tăng 19 hồ sơ so với năm 2024) thuộc 43 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trong đó, có 83 hồ sơ đủ tiêu chí xét tặng Giải thưởng GMTTB toàn quân năm 2025.

Trong số này, có 3 cá nhân được Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng gửi hồ sơ tham gia bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, gồm: Đại úy Đoàn Văn Chí (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị); Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); lao động hợp đồng Nguyễn Chí Đông (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).

Các đề cử Giải thưởng GMTTB cấp toàn quân thuộc các lĩnh vực hoạt động: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất; văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; thể dục thể thao và lĩnh vực khác.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, phát biểu tại hội nghị.



Trong số các đề cử, có 75 nam và 13 nữ; 4 người có trình độ Tiến sĩ và 6 người có trình độ Thạc sĩ; độ tuổi trung bình của các đề cử là 28,6 tuổi, người nhiều tuổi nhất là 35 tuổi, người ít tuổi nhất là 20 tuổi; có 29 đề cử là cán bộ Đoàn.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất lựa chọn 10 GMTTB toàn quân với số phiếu tập trung rất cao; đồng thời bỏ phiếu lựa chọn các Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.

Dự kiến, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức chương trình tuyên dương GMTTB và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025 vào ngày 20/3/2026, tại hội trường Bộ Quốc phòng.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội chủ động điều phối và phối hợp với các cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác chuẩn bị lễ tuyên dương và công tác tuyên truyền theo kế hoạch.

Các thành viên Hội đồng nêu ý kiến tại hội nghị.

Các cơ quan của Tổng cục Chính trị như Cục Tuyên huấn và Cục Cán bộ cần phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khen thưởng, trao thưởng; làm tốt các nội dung về khen thưởng và chế độ bảo lưu thành tích cho các GMTTB và Gương mặt trẻ triển vọng.