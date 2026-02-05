Trang bị kỹ năng số và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi

TPO - Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, tổ chức Đội không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà phải chú trọng trang bị kỹ năng số và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi, trong đó, cần có sự quyết liệt, kiên trì trong việc kiến nghị các chính sách để đảm bảo sự đồng bộ trong quản trị mạng.

Chiều 4/2, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội nghị Hội đồng Đội T.Ư kỳ họp lần thứ 5, khóa IX, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; chị Nguyễn Thị Mai Thoa - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận các dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ III năm 2026, hướng dẫn sắp xếp và hoạt động của Hội đồng trẻ em các cấp, báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng trẻ em năm 2025 và dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Đội T.Ư khóa X.

Qua theo dõi nắm bắt từ cơ sở, năm 2025, Hội đồng Đội Trung ương nhận được báo cáo 290 vụ việc liên quan đến trẻ em của các tỉnh, thành phố (giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 543 vụ việc), trong đó 146 vụ đuối nước; 76 vụ tai nạn, thương tích khiến; 68 vụ xâm hại, bạo hành trẻ em. Các vụ việc liên quan đến trẻ em đều giảm về số lượng và tính chất vụ việc so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại hội nghị, Hội đồng Đội T.Ư cũng đã xin ý kiến đại biểu về báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em được thu thập từ 34 tỉnh, thành phố thông qua báo cáo định kỳ hằng quý và các kênh nắm bắt từ cơ sở.

Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư cho rằng, đối với thiếu nhi, kỹ năng số trước hết phải là kỹ năng tự bảo vệ an toàn, bao gồm cả an toàn về sức khỏe và an toàn về tư duy, định hướng.

Anh Linh bày tỏ lo ngại trước thực trạng thiếu nhi đang bị động khi tiếp cận internet và cảnh báo về việc các đối tượng xấu đang lợi dụng không gian mạng để lôi kéo học sinh tham gia các hội nhóm tiêu cực một cách có hệ thống.

Từ đó, anh Linh cho rằng công tác giáo dục cần đi vào thực chất, giúp trẻ không chỉ phòng tránh lừa đảo, xâm hại mà còn phải rèn luyện văn hóa ứng xử, giữ gìn tôn ti trật tự và trách nhiệm đạo đức trên môi trường trực tuyến.

﻿ Các đại biểu tham dự và chia sẻ tại chương trình.

Kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cần được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực, trong đó công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách và xuyên suốt.

Theo chị Trang, trong bối cảnh chuyển đổi số, tổ chức Đội không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà phải chú trọng trang bị kỹ năng số và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi. Đáng chú ý, chị yêu cầu cần có sự quyết liệt, kiên trì trong việc kiến nghị các chính sách để đảm bảo sự đồng bộ trong quản trị mạng.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đội phải mạnh dạn đề xuất các giải pháp kỹ thuật và pháp lý để kiểm soát hiệu quả, tránh tình trạng sử dụng thiết bị tràn lan thiếu kiểm soát. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.