Sinh viên được kết nạp Đảng tại Côn Đảo vào đúng ngày thành lập Đảng

TPO - Ngày 3/2, đúng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), tại Côn Đảo, Đảng ủy Đại học Trà Vinh tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 5 sinh viên ưu tú của trường.

Cùng thời điểm, tại Đại học Trà Vinh, cũng diễn ra lễ kết nạp Đảng cho 21 đoàn viên ưu tú là sinh viên, cán bộ đang công tác, học tập tại trường, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không gian thiêng liêng của Đền thờ Quốc gia Côn Đảo, 5 sinh viên ưu tú đã tuyên thệ dưới cờ Đảng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình rèn luyện, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy Đại học Trà Vinh trao quyết định kết nạp đảng cho sinh viên ưu tú tại Côn Đảo.

Tân đảng viên Triệu Thị Ngọc Đan (dân tộc Khmer) - sinh viên Sư phạm Tiếng Khmer, Đại học Trà Vinh chia sẻ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là dấu mốc quan trọng nhất của tuổi trẻ. "Được kết nạp Đảng tại Côn Đảo là niềm tự hào to lớn, nhắc nhở em phải sống trách nhiệm hơn, không ngừng rèn luyện để xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà trường và xã hội”, bạn Ngọc Đan nói.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Đan luôn nỗ lực, tất cả các học kỳ đều đạt loại giỏi, nhận học bổng, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên tại Côn Đảo mang một bài học chính trị – lịch sử sâu sắc đối với mỗi đảng viên trẻ. Giữa không gian linh thiêng của vùng đất từng ghi dấu sự kiên trung, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, lễ kết nạp trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của đảng viên trẻ về kế tục lý tưởng của các thế hệ đi trước. Đây cũng là động lực để các đảng viên mới tự soi rọi, tự rèn luyện, không ngừng phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của Đảng, sự hy sinh của bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.