Sẵn sàng cống hiến bằng việc làm thiết thực

TP - Nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu bày tỏ sự quyết tâm trước chặng đường phát triển mới của đất nước, nhân kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Không dừng ở niềm tự hào, họ đều mong muốn hành động, sẵn sàng cống hiến bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

Anh Phạm Quang Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội:

Kiến tạo tương lai từ tinh thần “dám nghĩ, dám làm…”

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức rất thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới. Là một đảng viên trẻ, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời thấy rõ trách nhiệm của thế hệ mình trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi đang đứng trước một “thời điểm vàng” của lịch sử.

Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là văn kiện định hướng, mà là lời hiệu triệu về khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Vai trò của thế hệ trẻ ngày nay không chỉ là lực lượng kế thừa mà phải là lực lượng tiên phong kiến tạo, mang trên vai trọng trách lịch sử là hiện thực hóa “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đó là sự tiên phong trong tư duy đột phá, làm chủ khoa học công nghệ và giữ vững bản lĩnh chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa phức tạp.

Đồng hành với phong trào sinh viên của Thủ đô, tôi xác định việc cụ thể hóa Nghị quyết phải bắt đầu từ những hành động thực tiễn, "nói đi đôi với làm". Đầu tiên, chúng ta cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong sinh viên. Không chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng công nghệ, chúng ta cần định hướng để họ làm chủ công nghệ lõi, ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào học tập và khởi nghiệp, biến nguồn nhân lực trẻ trở thành "nguồn tài nguyên số" chất lượng cao cho đất nước. Chúng ta cần xây dựng không gian để khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua các mô hình tình nguyện thực chất, giải quyết các vấn đề cụ thể của người dân, của xã hội như môi trường, văn hóa và an sinh.

Bạn Chu Hoa Bảo Trâm, Phó Bí thư Chi bộ sinh viên 3 - Trường Đại học Ngoại thương:

Chủ động học hỏi, thích ứng, dấn thân

Là đảng viên trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm thế hệ mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Được sống, học tập trong môi trường hòa bình, ổn định và hội nhập sâu rộng, tuổi trẻ hôm nay càng cần phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, cũng như gìn giữ những giá trị cốt lõi mà Đảng đã dày công vun đắp suốt 96 năm qua.

Trước yêu cầu mới của thời đại, mỗi đảng viên trẻ cần chủ động học hỏi, thích ứng, dấn thân và cống hiến bằng trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ.

Trong vai trò Phó Bí thư Chi bộ sinh viên, tôi cho rằng việc cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng phải bắt đầu từ những hành động hằng ngày. Đó là sự gương mẫu trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng trong sinh viên, chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên ưu tú. Chi bộ phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động thiết thực, sáng tạo, gắn với chuyển đổi số và tình nguyện vì cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh sinh viên - đảng viên trẻ bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

Tôi tin rằng, bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và chân thành, thế hệ đảng viên trẻ sẽ góp phần đưa tinh thần Đại hội XIV đi vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Bạn Trần Thị Kiều Anh, Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp T.Ư, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI:

Học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo

Đại hội XIV của Đảng với những định hướng lớn trong Văn kiện không chỉ mang ý nghĩa chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu cụ thể đối với thế hệ trẻ - lực lượng trực tiếp tham gia hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Từ góc nhìn của một đảng viên trẻ, tôi cho rằng trách nhiệm của thanh niên trước hết thể hiện ở việc coi học tập là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Học tập không chỉ để nâng cao tri thức chuyên môn, mà còn để hình thành bản lĩnh, tư duy độc lập, năng lực thích ứng và khả năng tham gia hiệu quả vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thế hệ trẻ biến tinh thần Đại hội XIV của Đảng thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Ảnh: Dương Triều

Một điểm mới mang tính đột phá của Đại hội XIV là khẳng định văn hóa, con người vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực và động lực của phát triển bền vững. Điều này cho thấy vai trò trung tâm của con người, trong đó thế hệ trẻ giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Những giá trị như tinh thần hiếu học, cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường không chỉ là tài sản tinh thần, mà còn tạo nên sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh của quốc gia.

Từ thực tiễn công tác trong môi trường doanh nghiệp và hoạt động Đoàn, tôi xác định học tập suốt đời, chủ động đổi mới sáng tạo và phát huy bản lĩnh văn hóa chính là cách thiết thực để cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Bạn Nguyễn Thị Khánh Diệu, sinh viên Đại học Phenikaa, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025:

Bản lĩnh và trách nhiệm của đảng viên trẻ thời đại công nghệ

Với tư cách là một đảng viên trẻ và là sinh viên, tôi nhận thức rõ rằng, trách nhiệm của thế hệ mình không chỉ dừng lại ở nhận thức chính trị, mà phải được thể hiện bằng năng lực hành động cụ thể. Đại hội XIV đã nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải chủ động học tập, làm chủ tri thức, không ngừng rèn luyện chuyên môn và bản lĩnh chính trị để thích ứng với những biến đổi nhanh của thời đại.

Trên cương vị Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Phenikaa, tôi xác định việc cụ thể hóa tinh thần Đại hội phải bắt đầu từ những việc làm hằng ngày. Đó là sự gương mẫu trong học tập, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên gắn với thực tiễn; cùng chi ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng xây dựng môi trường học tập, trao đổi và sáng tạo lành mạnh, nơi mỗi sinh viên đều có cơ hội phát huy năng lực, khát vọng cống hiến.

Theo tôi, đảng viên trẻ không chỉ là người thực hiện, mà còn phải là người lan tỏa. Việc củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng cần được thực hiện thông qua những hành động cụ thể, gần gũi và có sức thuyết phục trong đời sống hằng ngày.

Bạn Nguyễn Phúc Đức, sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp toàn quốc 2024:

Thế hệ trẻ cùng “tiến lên”

Đại hội XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược mang tính đột phá, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên trẻ không chỉ có nhận thức chính trị đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải hành động cụ thể, bền bỉ và có trách nhiệm. Thế hệ trẻ hôm nay cần tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học - công nghệ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đảng trong đời sống xã hội.

“Tôi luôn tin rằng, khi thế hệ trẻ dám chịu trách nhiệm, dám gắn tương lai của mình với vận mệnh của đất nước, thanh niên Việt Nam sẽ góp phần quan trọng, tạo đà và thế để cùng với đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỉ nguyên mới”. Anh Phạm Quang Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội

Mỗi đảng viên trẻ phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, cần phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, tuân thủ pháp luật và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin rằng khi thế hệ trẻ biến tinh thần Đại hội XIV thành những việc làm thiết thực, sức mạnh của tuổi trẻ sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Đó chính là tinh thần “tiến lên” như trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà mỗi người trẻ hôm nay cần mang theo trên hành trình cống hiến.