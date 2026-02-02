Giới trẻ Đà Nẵng tấp nập thuê váy áo diện Tết

TPO - Cận Tết Nguyên đán, dịch vụ cho thuê trang phục tại Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Với chi phí hợp lý và mẫu mã đa dạng, hình thức này đang được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ lựa chọn.
Những ngày này, bên cạnh việc chuẩn bị thực phẩm, trang hoàng nhà cửa, nhu cầu về trang phục diện Tết, chụp ảnh du xuân hay tham gia các hoạt động đầu năm được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, thay vì mua quần áo mới như trước đây, không ít người đã lựa chọn chuyển sang dịch vụ thuê đồ Tết như một giải pháp tiết kiệm và linh hoạt.
Theo anh Gia, nhóm khách sử dụng dịch vụ chủ yếu là giới trẻ độ tuổi từ 15 đến 30. Khác mọi năm, thị hiếu của khách hàng năm nay quan tâm đến yếu tố thương hiệu hơn kiểu dáng và xu hướng. Giá thuê trang phục tại cửa hàng dao động từ khoảng 120.000 đến 900.000 đồng/ngày, tùy theo mẫu mã và chất liệu. Trong đó, phân khúc từ 120.000 đến 300.000 đồng/ngày được lựa chọn nhiều nhất.
Nhiều thương hiệu, nhãn hàng thời trang liên tục tung ra sản phẩm, bộ sưu tập mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng cuối năm gia tăng, thuê trang phục đang dần trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, mỗi dịp Tết đến.
Những ngày này, khắp phố phường Đà Nẵng, từ Cầu Rồng, chợ Hàn, nhà thờ hay chùa chiền rực rỡ những "bóng hồng" xuống phố trong những tà áo dài tinh khôi. Ảnh: Thanh Hiền
Áo dài hay váy yếm cách tân đều được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Duy Quốc