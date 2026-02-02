Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Giới trẻ Đà Nẵng tấp nập thuê váy áo diện Tết

Minh Huyền - Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cận Tết Nguyên đán, dịch vụ cho thuê trang phục tại Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Với chi phí hợp lý và mẫu mã đa dạng, hình thức này đang được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ lựa chọn.

Những ngày này, bên cạnh việc chuẩn bị thực phẩm, trang hoàng nhà cửa, nhu cầu về trang phục diện Tết, chụp ảnh du xuân hay tham gia các hoạt động đầu năm được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, thay vì mua quần áo mới như trước đây, không ít người đã lựa chọn chuyển sang dịch vụ thuê đồ Tết như một giải pháp tiết kiệm và linh hoạt.

tp-thuedomactet-2.jpg
Tại một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê), cao điểm khách có thể lên tới 200 người mỗi ngày. Trong đó trang phục áo dài, đặc biệt là các mẫu cách tân được nhiều bạn trẻ ưa thích. Ngoài ra các thiết kế mang phong cách hiện đại cũng ghi nhận sức hút đáng kể. Ảnh: Minh Huyền - Thu Trang
tp-thuedomactet-3.jpg
Anh Lê Hoàng Gia - chủ cửa hàng cho biết: “Cận Tết, lượng khách tăng cao so với ngày thường. Nhiều người lựa chọn thuê đồ để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có trang phục phù hợp cho các dịp quan trọng”.
tp-thuedomactet-5.jpg

Theo anh Gia, nhóm khách sử dụng dịch vụ chủ yếu là giới trẻ độ tuổi từ 15 đến 30. Khác mọi năm, thị hiếu của khách hàng năm nay quan tâm đến yếu tố thương hiệu hơn kiểu dáng và xu hướng. Giá thuê trang phục tại cửa hàng dao động từ khoảng 120.000 đến 900.000 đồng/ngày, tùy theo mẫu mã và chất liệu. Trong đó, phân khúc từ 120.000 đến 300.000 đồng/ngày được lựa chọn nhiều nhất.

tp-thuedomactet-6.jpg
Chị Khánh Trâm (trú phường An Khê) tìm thuê áo dài từ sớm để du xuân﻿. Chị Trâm cho biết, xu hướng hiện nay của giới trẻ chủ yếu là mặc đồ chỉ để chụp ảnh một lần, vì “thuê đồ sẽ tiện và tiết kiệm hơn, còn mua mới khá tốn kém mà lên ảnh xong cũng ít khi dùng lại”. Chị Trâm ưu tiên mẫu thiết kế mới, kiểu dáng đẹp, có thương hiệu, dù mức giá có thể cao hơn so với ngày thường.
tp-thuedomactet-7.jpg
Bạn Quỳnh Như lựa chọn trang phục thuê dịp Tết. Cô bạn cho biết việc thuê trang phục vào dịp này gặp nhiều khó khăn hơn do lượng khách đông, các mẫu được ưa chuộng thường phải đặt trước, thời gian chờ thử đồ cũng kéo dài. Dù vậy, theo Như, vào mùa cao điểm, nhiều cửa hàng bổ sung thêm các mẫu trang phục mới với kiểu dáng, phong cách đa dạng, giúp người thuê có thêm lựa chọn﻿. Ảnh: Minh Huyền - Thu Trang
tp-thuedomactet-8b.jpg
Nhiều thương hiệu, nhãn hàng thời trang liên tục tung ra sản phẩm, bộ sưu tập mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng cuối năm gia tăng, thuê trang phục đang dần trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, mỗi dịp Tết đến.
quoc-5.jpg
cho-han-thanh-hien.jpg
Những ngày này, khắp phố phường Đà Nẵng, từ Cầu Rồng, chợ Hàn, nhà thờ hay chùa chiền rực rỡ những "bóng hồng" xuống phố trong những tà áo dài tinh khôi. Ảnh: Thanh Hiền
quoc-2.jpg
hien.jpg
Áo dài hay váy yếm cách tân đều được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Duy Quốc
Minh Huyền - Thu Trang
