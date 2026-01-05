Chụp ảnh áo dài 'đậm chất điện ảnh' ở tu viện Vĩnh Nghiêm

TPO - Những ngày đầu năm, nhiều bạn trẻ tại TP HCM tìm về Tu viện Vĩnh Nghiêm để thực hiện những bộ ảnh áo dài kỳ công. Giữa không gian đêm xuân huyền ảo, ánh đèn vàng hắt lên những tháp tầng uy nghi đã biến nơi đây thành đậm chất điện ảnh.
"Nhóm mình chuẩn bị áo dài từ sớm, ưu tiên những gam màu hài hòa với không gian tu viện. Việc dùng thêm đèn cầm tay để tạo ánh sáng dịu, tránh dùng flash mạnh làm ảnh hưởng đến không gian chung và giữ nguyên vẻ tĩnh mịch của cảnh chùa," Minh Thư (22 tuổi, sinh viên) chia sẻ.
