Chụp ảnh áo dài 'đậm chất điện ảnh' ở tu viện Vĩnh Nghiêm

TPO - Những ngày đầu năm, nhiều bạn trẻ tại TP HCM tìm về Tu viện Vĩnh Nghiêm để thực hiện những bộ ảnh áo dài kỳ công. Giữa không gian đêm xuân huyền ảo, ánh đèn vàng hắt lên những tháp tầng uy nghi đã biến nơi đây thành đậm chất điện ảnh.