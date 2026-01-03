​Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn

TPO - Nở rộ rực rỡ bên bờ sông Sài Gòn, vườn hoa hướng dương tại khu vực Thủ Thiêm (TPHCM) thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, tận hưởng không gian thoáng đãng và lưu lại những khoảnh khắc xuân tươi mới.