​Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn

Phạm Nguyễn

TPO - Nở rộ rực rỡ bên bờ sông Sài Gòn, vườn hoa hướng dương tại khu vực Thủ Thiêm (TPHCM) thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, tận hưởng không gian thoáng đãng và lưu lại những khoảnh khắc xuân tươi mới.

tp-ld-1-82.jpg
Vườn hoa hướng dương nằm gần bến tàu buýt đường sông Sài Gòn, dưới chân cầu Ba Son thuộc phường Thủ Thiêm, TPHCM.
tp-ld-1-70.jpg
tp-ld-1-69.jpg
Dưới nắng nhẹ, hàng ngàn bông hoa vàng rực đồng loạt hướng về phía Mặt trời, tạo nên không gian sinh động, tươi mới giữa lòng đô thị.
tp-ld-1-34.jpg
tp-ld-1-48.jpg
Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều gia đình, bạn trẻ, du khách nước ngoài tìm đến vườn hoa để dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành bên sông.
tp-ld-1-46.jpg
tp-ld-1-32.jpg
Không ít người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu năm với sắc vàng của hướng dương - loài hoa thường được xem là biểu tượng của niềm tin, sự lạc quan và hướng tới tương lai.
tp-ld-1-82.jpg
tp-ld-1-79.jpg
tp-ld-1-80.jpg
tp-ld-1-73.jpg
tp-ld-1-76.jpg
tp-ld-1-68.jpg
tp-ld-1-63.jpg
tp-ld-1-64.jpg
Hàng ngàn đóa hướng dương rực rỡ trong nắng sớm.
tp-ld-1-54.jpg
tp-ld-1-49.jpg
tp-ld-1-35.jpg
tp-ld-1-52.jpg
“Cuối năm bận rộn, đầu năm chỉ muốn tìm chỗ thoáng đãng để đi bộ, chụp vài tấm hình lấy không khí mới,” chị Minh Thảo (ngụ ở phường Thủ Đức) chia sẻ khi đưa gia đình đến tham quan vườn hoa.
tp-ld-1-42.jpg
Hình ảnh dễ bắt gặp nhất là người dân giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc của mình giữa sắc vàng rực rỡ.
tp-ld-1-78.jpg
tp-ld-1-27.jpg
tp-ld-1-29.jpg
Vườn hoa thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh, hít thở sự bình yên bên dòng sông Sài Gòn.
tp-ld-1-24.jpg
tp-ld-1-72.jpg
tp-ld-1-75.jpg
tp-ld-1-71.jpg
Theo ghi nhận của PV, khu vực bờ sông thuộc phường Thủ Thiêm những năm gần đây được chỉnh trang, bổ sung thêm các không gian xanh, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc. Việc hình thành các vườn hoa theo mùa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn mang lại những “khoảng thở” cần thiết cho người dân giữa nhịp sống nhanh của TPHCM.
Phạm Nguyễn
