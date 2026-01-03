Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hoa hậu Trúc Linh, Bảo Ngọc, Thanh Thủy rạng rỡ ra quân hoạt động tình nguyện đầu năm

Ngô Tùng

TPO - Chung tay trong hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ TPHCM dịp đầu năm, các nàng hậu mong bạn trẻ chung sức làm nên những hành động ý nghĩa trong mùa xuân này.

img-2164.jpg
Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 của tuổi trẻ TPHCM chính thức khởi động sáng nay (3/1) với sự góp mặt của hàng nghìn bạn trẻ﻿ đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngô Tùng
img-2076.jpg
Đây là chuỗi hoạt động mở đầu nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM sau hợp nhất, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.
img-2036.jpg
img-2073.jpg
img-2211.jpg
Chiến dịch năm nay có sự đồng hành của các gương mặt tiêu biểu trong vai trò đại sứ gồm: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025.
img-2288.jpg
Ngoài ra còn có bạn Hoàng Gia Bảo﻿ - vận động viên Aerobic gymnastics đội tuyển quốc gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Nguyễn Thanh Duyên - vận động viên bộ môn thể thao điện tử (E-sport) Liên minh huyền thoại. Đôi bạn trẻ mới đây đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, mang về vinh quang cho đất nước. Đồng hành với chiến dịch, cả hai bạn mang đến sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng để góp nên một mùa tình nguyện trọn vẹn.
img-2140.jpg
Từ lúc đăng quang các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, Hoa hậu Trúc Linh, Bảo Ngọc, Thanh Thủy đều đã đồng hành và lan tỏa nguồn cảm hứng tốt đẹp đến với cộng đồng qua những dự án ý nghĩa.
img-2133.jpg
Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿ đồng hành trong vai trò đại sứ của Chiến dịch Xuân tình nguyện TPHCM. Bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc được tham gia với vai trò mới này, nàng hậu quê Đắk Lắk mong các bạn trẻ sẽ tham gia thật nhiều hoạt động ý nghĩa của chiến dịch.
img-2249.jpg
Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ niềm vui cùng các bạn đồng môn tại ngôi trường Đại học Tài chính - Marketing.
img-2274.jpg
Trúc Linh bày tỏ sẵn sàng góp sức trẻ, tinh thần sáng tạo để cùng làm nên những ngày xuân thật ý nghĩa dành cho mọi người.
img-2031.jpg
Trong khi đó, từng đồng hành Chiến dịch Xuân tình nguyện TPHCM, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết lần nào cũng vẹn nguyên cảm xúc với những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thành phố. Cô mong muốn khi khẩu hiệu ra quân hô lên, tất cả các bạn trẻ cùng đồng lòng hưởng ứng để cùng góp nên một mùa xuân tình nguyện thật thành công, tràn đầy hạnh phúc. Nàng hậu cũng vừa đạt được thành tựu mới đầy tự hào khi trở thành một trong những Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 và đón nhận danh hiệu cao quý này trong ngày đầu tiên của năm 2026.
img-2017.jpg
Chia sẻ với Tiền Phong, ﻿Hoa hậu Bảo Ngọc nhận định, chính sự đồng hành hình ảnh với chiến dịch, các đại sứ đã và đang tiếp thêm nguồn động lực để các bạn trẻ tham gia các hoạt động ý nghĩa. Ngoài Xuân tình nguyện, nàng hậu cũng nhắc đến nhiều phong trào, chiến dịch tình nguyện khác nhau được triển khai trên cả nước. Trong thời gian sau cơn bão Yagi trong năm 2024, Bảo Ngọc cũng trực tiếp tham gia chiến dịch cứu trợ tại Tuyên Quang, Lào Cai bằng những hành động cấp thiết lúc bấy giờ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
img-2111.jpg
img-2116.jpg
img-2145.jpg
Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng các bạn trẻ có sức ảnh hưởng lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, sôi nổi tại buổi khởi động chiến dịch.
img-2151.jpg
Hoa hậu Trúc Linh, Thanh Thủy, Bảo Ngọc nhận cây xanh và thư cám ơn từ Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện TPHCM 2026.
img-2303.jpg
Ngay sau lễ ra quân, bạn trẻ hào hứng tham gia nhiều hoạt động, sân chơi sôi động, ý nghĩa.
img-2304.jpg
Các bạn sinh viên tham gia các gian hàng đậm sắc xuân ngay tại khuôn viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TPHCM.
img-2060.jpg
Bạn trẻ sẻ chia giọt máu hồng tình nguyện dịp đầu năm mới trong khuôn khổ phát động Chiến dịch Xuân tình nguyện.
img-2271.jpg
img-2044.jpg
Chiến dịch Xuân tình nguyện của tuổi trẻ TPHCM dự kiến thu hút hơn 100.000 chiến sĩ và vận hành theo phương châm “5 kết nối”: Kết nối nguồn lực - Kết nối lực lượng - Kết nối địa bàn - Kết nối chuyên môn - Kết nối công nghệ. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#đại sứ tình nguyện #hoa hậu #vận động viên vô địch SEA Games 33 #Xuân tình nguyện #ra quân #khởi động #hiến máu tình nguyện #sẻ chia với cộng đồng #lòng nhân ái #lan tỏa nét đẹp #đầu năm mới #2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục