Hoa hậu Trúc Linh, Bảo Ngọc, Thanh Thủy rạng rỡ ra quân hoạt động tình nguyện đầu năm

TPO - Chung tay trong hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ TPHCM dịp đầu năm, các nàng hậu mong bạn trẻ chung sức làm nên những hành động ý nghĩa trong mùa xuân này.