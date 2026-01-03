Hoa hậu Trúc Linh, Bảo Ngọc, Thanh Thủy rạng rỡ ra quân hoạt động tình nguyện đầu năm

TPO - Chung tay trong hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ TPHCM dịp đầu năm, các nàng hậu mong bạn trẻ chung sức làm nên những hành động ý nghĩa trong mùa xuân này.
Chiến dịch năm nay có sự đồng hành của các gương mặt tiêu biểu trong vai trò đại sứ gồm: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025.
Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng các bạn trẻ có sức ảnh hưởng lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, sôi nổi tại buổi khởi động chiến dịch.
Chiến dịch Xuân tình nguyện của tuổi trẻ TPHCM dự kiến thu hút hơn 100.000 chiến sĩ và vận hành theo phương châm “5 kết nối”: Kết nối nguồn lực - Kết nối lực lượng - Kết nối địa bàn - Kết nối chuyên môn - Kết nối công nghệ. Ảnh: Ngô Tùng