Chuyện của cặp song sinh 'Sinh viên 5 tốt'

TP - Cùng giữ kỷ luật, giữ trách nhiệm và giữ vững một lý tưởng đã được hun đúc từ sớm, anh em song sinh Nguyễn Trọng Thiên và Nguyễn Trọng Lộc (SN 2004), hiện là học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TPHCM) vừa cùng được xướng tên với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025.

Vượt lên biến cố

Sinh ra trong gia đình có truyền thống trong lực lượng Công an nhân dân, Trọng Thiên và Trọng Lộc được thấm nhuần lý tưởng từ những câu chuyện, bộ phim mà ông bà, cha mẹ kể về quãng thời gian mà đất nước còn nhiều gian khó. Những tấm gương vĩ đại hi sinh vì sự bình yên của đất nước đã thôi thúc cặp song sinh sớm định hướng trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân để kế thừa và vun đắp lý tưởng cách mạng ấy trong thời kỳ mới.

Tháng 4/2025, Trọng Thiên và Trọng Lộc gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời khi mẹ mất, để lại tâm nguyện rằng hai anh em phải cố gắng học tập, trưởng thành hơn mỗi ngày, biết tập trung vào cuộc sống của chính mình.

Lời dặn ấy giản dị, nhưng sau biến cố, lại trở thành điều neo giữ hai anh em đứng vững giữa những ngày trống trải nhất. Có những lúc nhớ mẹ đến nghẹn lòng, hai anh em chỉ biết nhắc nhau rằng, nếu buông xuôi, đó sẽ là điều mẹ không bao giờ mong muốn.

Giọng trầm xuống, Trọng Lộc nhớ lại 3 năm trước, khi mẹ phát hiện mắc ung thư, mọi thứ đến quá đột ngột. Những tháng ngày sau đó là chuỗi thời gian hàng tháng đưa mẹ lên bệnh viện truyền thuốc, lặng lẽ chịu đựng đau đớn mà hiếm khi than vãn.

Nhìn mẹ như vậy, hai anh em không giấu được cảm giác khủng hoảng, hoang mang. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, họ buộc mình phải mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn để mẹ có thêm động lực vượt qua từng đợt điều trị, từng cơn đau kéo dài.

Sau những ngày suy sụp, hai anh em dần chuyển nỗi đau thành năng lượng tích cực, tiếp tục học tập và rèn luyện để không phụ lòng mẹ. Thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân là quyết tâm được hai anh em xác định từ sớm, ngay từ lớp 10.

Cộng hưởng điểm mạnh

Ngay từ đầu năm học ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trọng Thiên và Trọng Lộc đã chủ động cùng nhau đặt mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, xem xét từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn.

Với những hoạt động, cuộc thi mang tính tập thể hoặc nghiên cứu khoa học theo nhóm, hai anh em thường tham gia cùng nhau để phát huy tối đa hiệu quả. Với vai trò là Trung đội trưởng, Trọng Thiên có thế mạnh về công tác học tập, nghiên cứu kiến thức chuyên môn chuyên ngành. Còn Trọng Lộc có thế mạnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Vì vậy, hai anh em thường bổ trợ cho nhau trong thực hiện tiêu chí của danh hiệu Sinh viên 5 tốt, vừa phát huy tốt thế mạnh riêng của từng người.

Anh em song sinh Nguyễn Trọng Thiên và Nguyễn Trọng Lộc (SN 2004), hiện là học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, TPHCM

“Giữa hai anh em cũng có những sự "cạnh tranh tích cực", như so sánh kết quả học tập, thành tích rèn luyện hay hiệu quả công việc. Mặt khác, thành tích được khen thưởng có số lượng nhất định nên đôi lúc có sự so sánh thành tích lẫn nhau”, Trọng Thiên chia sẻ.

Môi trường kỷ luật cao của ngành giúp cặp song sinh trở nên chín chắn và trách nhiệm hơn. Không chỉ là anh em trong gia đình, Trọng Thiên và Trọng Lộc còn là đồng chí, đồng đội, cùng nhau rèn luyện bản lĩnh, tác phong và tinh thần tổ chức kỷ luật của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhớ nhất thời điểm làm nghiên cứu khoa học, cả hai anh em cùng nhau dành thời gian ở mọi lúc, mọi nơi để tập trung nghiên cứu xử lý số liệu. Có khi cùng nhau “chuyển khẩu” lên thư viện, quên mất thời gian, quên ăn, quên ngủ để miệt mài nghiên cứu.

Giữa hai anh em song sinh tồn tại một sự thấu hiểu rất đặc biệt. Đôi khi, chỉ cần nhìn ánh mắt hay thái độ của nhau là đủ biết đối phương đang nghĩ gì. Họ thường có chung quan điểm, chung cách nhìn nhận vấn đề. Cuối tuần, thay vì mở rộng các mối quan hệ mới, hai anh em lại chọn dành thời gian cho nhau như một cách giữ lấy sự bình yên hiếm hoi sau những ngày nhiều biến động.

Cặp song sinh Trọng Thiên và Trọng Lộc tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện

“Những lúc áp lực nhất cũng là lúc hai anh em động viên, nhắc nhở nhau kiên trì đến cùng. Chính quãng thời gian ấy đã giúp chúng em hiểu rõ hơn giá trị của sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa thực sự trong quá trình phấn đấu, rèn luyện bản thân”, Trọng Lộc chia sẻ.

Trọng Thiên và Trọng Lộc cùng đạt Giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2024 - 2025; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Bộ năm học 2023 -2024; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2024 - 2025…

Theo Lộc, quá trình phấn đấu không thể không tránh khỏi việc một người sẽ đi chậm hơn người còn lại, nhưng đó là động lực lớn nhất để cả hai cùng nhìn nhận lại những khuyết điểm, thiếu sót của bản thân và động viên nhau cố gắng hơn mỗi ngày để vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Nam sinh quan niệm, sự khác biệt giữa những người thành công và thất bại là khả năng đứng dậy sau mỗi lần ngã.

Áp lực đồng trang lứa là điều khó tránh trong môi trường học tập, rèn luyện có tính cạnh tranh cao. Thay vì để áp lực trở thành gánh nặng, hai anh em Thiên, Lộc xem đó là động lực để tự nhìn lại bản thân, điều chỉnh phương pháp học tập và rèn luyện.

“Chúng em luôn nhắc nhau giữ vững mục tiêu, nỗ lực bằng chính năng lực của mình và tiến bộ từng ngày, không chạy theo thành tích của người khác mà chiến thắng bản thân mình mỗi ngày”, Lộc chia sẻ thêm.