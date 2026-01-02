Người âm thầm thắp lửa phong trào thanh niên bên dòng sông Thao

TPO - Anh Đỗ Trường Thọ (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bản Nguyên) đã bền bỉ cống hiến, viết nên câu chuyện học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Chương trình vinh danh Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2025”.

Bắt đầu từ tinh thần người lính

Từng là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh Đỗ Trường Thọ mang tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chính nền tảng ấy đã hun đúc cho anh phong cách làm việc quyết liệt nhưng gần dân, sâu sát cơ sở, luôn đặt lợi ích của tập thể và cộng đồng lên trên hết.

Đi trên con đường cây xanh rợp bóng do đoàn viên thanh niên trồng và chăm sóc, anh Thọ chia sẻ, năm 2014, khi được đoàn viên tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trước đây), anh đối diện với không ít khó khăn. Lực lượng đoàn viên phân tán, kinh phí hoạt động hạn chế, phong trào chưa đồng đều giữa các khu dân cư.

Nhưng thay vì chọn con đường an toàn, anh bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản dị “Thanh niên cần gì và Đoàn có thể làm gì thiết thực nhất cho địa phương?”.

Khi xác định rõ mục tiêu và tư tưởng, câu trả lời dần hiện rõ qua từng việc làm cụ thể. Từ việc tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, anh trực tiếp chỉ đạo đoàn viên chăm sóc tuyến đường hoa thanh niên, xây dựng các điểm vui chơi, thể thao cho thanh thiếu nhi và người dân.

Anh Đỗ Trường Thọ được vinh danh tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2025”.

Không dừng lại ở đó, mô hình “Làng quê đáng sống” được hình thành với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, trở thành điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới, được các cấp đánh giá cao và nhân rộng.

Những ngày “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh” dưới sự dẫn dắt của anh đã thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Từ tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, trồng mới trên 10.000 cây xanh, đến vệ sinh môi trường, đảm nhận các tuyến đường kiểu mẫu, phong trào thanh niên Cao Xá trước đây và Bản Nguyên ngày nay dần trở thành hình ảnh quen thuộc, được người dân tin yêu.

Chia sẻ về phương châm hành động, anh Thọ nói: “Tôi luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thật giản dị, đó là chú tâm làm những việc đơn giản quanh ta nhưng có ích cho cộng đồng, cho người dân”.

Anh Đỗ Trường Thọ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lấy con người làm trung tâm của mọi phong trào

Với anh Thọ, thành công của công tác Đoàn không nằm ở những con số báo cáo, mà ở sự thay đổi trong đời sống và nhận thức của con người. Chính vì vậy, anh đặc biệt quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi và thanh niên yếu thế.

Cùng chúng tôi thăm Trường Tiểu học xã Bản Nguyên, anh Thọ chia sẻ, địa phương vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ dở việc học. Từ trăn trở đó, chương trình “Nâng bước em đến trường” được triển khai, với tổng trị giá hỗ trợ trên 800 triệu đồng, giúp hàng chục em nhỏ tiếp tục được đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã vận động xã hội hóa nâng cấp sân vận động Bãi Ven đê sông Hồng với kinh phí 250 triệu đồng, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa cho người dân địa phương.

Đặc biệt, những câu chuyện hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng luôn được anh nhắc đến với niềm tự hào. Từ việc tư vấn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ mở tiệm cắt tóc, xưởng cơ khí, đến giúp mua xe chạy taxi gia đình, mỗi trường hợp thành công là một minh chứng sinh động cho cách làm công tác Đoàn nhân văn, bền vững.

Đoàn thanh niên tổ chức chương trình ngoại khóa cho các em học sinh.

Không chỉ nổi bật trong công tác xã hội, anh Đỗ Trường Thọ còn là người tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Anh đã nhiều lần hiến máu tình nguyện, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, là thành viên nòng cốt của Tổ sơ cấp cứu Chữ thập đỏ xã.

Trên mặt trận tư tưởng, anh phụ trách trang Facebook “Đoàn TN Cao Xá” cùng các nhóm Zalo của Đoàn xã, trực tiếp biên soạn hàng chục tin, bài tuyên truyền về pháp luật, nghĩa vụ quân sự, an ninh mạng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đoàn viên thanh niên trong thời đại số.

Từ thực tiễn công tác, anh Đỗ Trường Thọ đã xây dựng mô hình, giải pháp “Tham mưu – Phối hợp – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, lấy thanh niên làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác thanh vận. Mô hình không chỉ giải bài toán tập hợp đoàn viên mà còn tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nhân lực, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị.

Anh Đỗ Trường Thọ (thứ 6 bên phải) tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Nhờ tập hợp đoàn kết, tham mưu nhiều cách làm hay, Đoàn xã Bản Nguyên huy động đạt trên 1 tỉ đồng, xây dựng hàng chục công trình, phần việc thanh niên mang lại giá trị kinh tế – xã hội rõ nét.

Kết thúc hành trình thăm xã Bản Nguyên, khi được hỏi về việc vinh dự được tuyên dương tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2025”, anh Đỗ Trường Thọ chỉ khiêm tốn nói rằng: “Đây không phải là vinh dự, tự hào của riêng cá nhân tôi, mà là thành quả chung của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân xã Bản Nguyên”.

Có lẽ, chính sự khiêm nhường ấy đã làm nên hình ảnh một người thủ lĩnh Đoàn đúng nghĩa, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ, trách nhiệm và luôn cháy bỏng khát vọng cống hiến.