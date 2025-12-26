Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025'

TPO - Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”, giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2025” diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước một thời kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn, những kỳ vọng lớn hơn và những thời cơ chưa từng có để bứt phá. Trong bối cảnh đó, việc thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng: như chiếc la bàn định hướng, như nguồn năng lượng mở đường cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự hào, tự tin và khát vọng vươn lên.

Với ý nghĩa đó, "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" là một hành trình đặc biệt của những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng.

Trong hành trình đó, "dòng chảy thịnh vượng” không chỉ là hình ảnh biểu tượng của phát triển, mà còn là hình ảnh của một dòng chảy không ngừng của việc kế thừa, vận dụng, lan tỏa tinh thần học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kể từ chương trình Hành trình khát vọng năm 2024 đến nay, chúng ta đã đạt được một số thành tựu kết quả quan trọng, góp phần về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đất nước từ Đại hội XIV của Đảng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước; đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, tạo nền tảng thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư bày tỏ, hòa chung trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữa hàng triệu tấm gương điển hình của cả nước về học tập, làm theo Bác, hàng chục điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình hôm nay, đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, vì nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, với những thành tựu vĩ đại sau gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam; với bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng; với sức mạnh to lớn của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít khó khăn, thử thách.

Tổng Bí thư yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Như Ý.



Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất, thật sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình thực hiện khát vọng của Bác Hồ kính yêu.