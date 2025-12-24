Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

TPO - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, định hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới.

Sáng 24/12, Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về đại hội.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đại hội có chủ đề: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày (26 và 27/12), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP. Hà Nội.

Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, cho biết, đại hội là sự kiện rất lớn để "vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các phong trào thi đua, các hoạt động lao động sản xuất".

Ông Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt, cần tập trung vào việc vinh danh các cá nhân, điển hình tiên tiến tại đại hội, những tấm gương bình dị mà cao quý, những người trực tiếp lao động sản xuất, những người bình thường mà có hành động anh hùng, kết quả nổi trội, đóng góp vào kết quả chung của đất nước.

Một điểm mới tại đại hội lần này, theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sẽ có việc trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, sẽ có phóng sự, giao lưu với các điển hình tiên tiến tại đại hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, định hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới; trao đổi về những nội dung quan trọng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ phát động phong trào thi đua tới tất cả tầng lớp nhân dân, các lực lượng, cơ quan đơn vị trên cả nước.

"Đại hội không chỉ là một sự kiện tiêu biểu, quan trọng của đất nước nhằm tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cho một giai đoạn 5 năm, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mà quan trọng nhất là lan tỏa được nội dung, yêu cầu của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, để thúc đẩy sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, các điển hình tiên tiến theo nguyên tắc 'lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực'", ông Thắng nêu rõ.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền về đại hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI lưu ý, cần nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, các kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

"Nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Nhờ kết quả của phong trào thi đua yêu nước đã giúp chúng ta hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đặt ra", Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI nhìn nhận, đồng thời khẳng định, các phong trào thi đua đã "góp phần làm được những việc tưởng chừng như không thể làm được", nhấn mạnh rằng, "các phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân".