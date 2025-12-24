Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai học sinh lớp 8 tử vong khi câu cá

Thu Hiền
TPO - Trong lúc câu cá ở khu vực hồ công viên, hai học sinh lớp 8 ở Nghệ An không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

Tối 24/12, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu Đ.V.T và T.V.H (cùng sinh năm 2011, là học sinh lớp 8, Trường THCS Kỳ Tân) trở về nhà như thường lệ nên đã tổ chức tìm kiếm.

13.jpg
Hai học sinh đuối nước được vớt lên bờ.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân và gia đình phát hiện hai cháu nằm dưới hồ nước công viên tại khu vực trung tâm xã Tân Kỳ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức trục vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả hai cháu đã tử vong.

Theo xác minh ban đầu, trước đó hai học sinh rủ nhau ra khu vực hồ công viên để vui chơi và câu cá. Trong lúc câu cá, do bất cẩn, cả hai không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

14.jpg
Hiện trường vụ việc.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Đồng thời, UBND xã Tân Kỳ cho biết sẽ tiến hành rà soát lại khu vực hồ công viên, xem xét bổ sung biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phòng ngừa những tai nạn đuối nước tương tự, đặc biệt trong dịp cuối năm.

Thu Hiền
