Nam sinh lớp 11 cùng hai thanh niên được khen thưởng vì cứu người đuối nước

TPO - Nam sinh lớp 11 cùng hai thanh niên 27 tuổi ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) vừa được tuyên dương, khen thưởng vì có hành động dũng cảm khi cứu người đuối nước.

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND xã Kỳ Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất cho 3 người dân địa phương vì đã dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Theo đó, 3 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng gồm anh: Phan Lương Nhật, Trần Văn Thám (cùng SN 1998) và em Phan Bình Minh (SN 2009, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Kỳ Lâm), đều trú tại thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc.

Trước đó, vào chiều 8/11, khi đi qua khu vực đập Huynh Thú, ba người phát hiện hai em Nguyễn T.T. (SN 2004) và Phan T.L. (SN 2008, trú cùng thôn Lạc Thắng) đang chới với giữa dòng nước.

Nam sinh Phan Bình Minh (áo khoác đen) cùng anh Phan Lương Nhật nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Ngay lập tức, anh Nhật, anh Thám và em Minh không ngần ngại lao xuống ứng cứu, đưa hai nạn nhân lên bờ an toàn.

Trước tình thế nguy cấp, các thanh niên cũng đã nhanh chóng sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhờ sự ứng cứu của các thanh niên, hai em T. và L. hiện đã ổn định sức khỏe.

Để ghi nhận hành động dũng cảm, lãnh đạo UBND xã Kỳ Lạc đã trao giấy khen, biểu dương tinh thần vì cộng đồng của ba cá nhân, coi đây là tấm gương sáng về lòng quả cảm và tình làng nghĩa xóm.