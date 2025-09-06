Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh Gia Lai cứu người đuối nước

TPO - Đang chăn bò gần khu vực hồ thủy lợi, phát hiện một bạn trượt chân xuống hồ bị đuối nước, Kpă Hăn bất chấp nguy hiểm nhanh chóng nhảy xuống ứng cứu.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn.

Ngày 6/9, Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 5A3, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Chư Sê) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Theo đó, trưa ngày 27/7, em Kpă Hăn đang chăn bò gần khi vực hồ thủy lợi, phát hiện em Rah Lan Mik (SN 2019) đi theo anh chị đến hồ thủy lợi chơi và không may bị trượt chân xuống hồ. Kpă Hăn đã bất chấp nguy hiểm nhanh chóng nhảy xuống cứu em Mik lên bờ và đưa về nhà an toàn.

Từ đề xuất của Tỉnh Đoàn Gia Lai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Kpă Hăn.