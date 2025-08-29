Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Thượng úy Công an vượt hơn 50 km hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch

Nguyễn Thắng
TPO - Thượng úy Chu Văn Thắng (Công an tỉnh Bắc Ninh) vượt hơn 50 km trong trời mưa để hiến tiểu cầu cứu bệnh nhận nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 8 giờ sáng 27/8/2025, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông báo khẩn từ Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về việc cần tiếp nhận gấp tiểu cầu nhóm máu B (dương) để kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân Luyện Huy Trang (SN 1973, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh).

Người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch do xơ gan, thiếu máu, rối loạn đông máu, tổn thương phần mềm vùng đùi do tai nạn sinh hoạt và tăng huyết áp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng thông báo, kêu gọi các đơn vị trong toàn lực lượng chung tay hỗ trợ. Thượng úy Chu Văn Thắng – Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang công tác tại tổ địa bàn phường Chũ, đã chủ động liên hệ, thông tin mình có nhóm máu phù hợp (B+) và tha thiết mong muốn trực tiếp tham gia hiến tiểu cầu để cứu người.

Sau khi báo cáo lãnh đạo, mặc dù thời tiết mưa gió, đường đi hàng chục km, đồng chí Thắng nhanh chóng di chuyển từ nơi đóng quân xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để kịp thời thực hiện nghĩa cử cao đẹp – hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

hien-mau.jpg
Thượng úy Chu Văn Thắng hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thượng úy Chu Văn Thắng cho biết, lúc nhận được thông tin có bệnh nhân nguy kịch cần tiểu cầu, anh lại đúng nhóm máu nên chỉ muốn nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 để hiến tiểu cầu cứu người bệnh. Anh đi đường hơn 50 km.

"Tôi đã 6 -7 lần tham gia tình nguyện hiến máu. Đây là lần đầu tiên tôi hiến tiểu cầu để cứu bệnh nhân nguy kịch. Tôi rất vui khi mình làm được việc có ý nghĩa", anh Thắng chia sẻ

Theo Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh, Thượng úy Chu Văn Thắng hiến 250ml khối tiểu để cứu bệnh nhận. Hành động của đồng chí Chu Văn Thắng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, thể hiện tấm lòng nhân ái, sự dũng cảm, sẵn sàng cống hiến vì sự sống của người dân mà không ngại khó khăn, vất vả.

Việc làm của đồng chí Thắng không chỉ góp phần cứu sống bệnh nhân trong tình thế hiểm nghèo mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, truyền cảm hứng tới mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về trách nhiệm, tình người và sự sẻ chia.

Nguyễn Thắng
