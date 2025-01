3 nữ cán bộ công an hiến máu cứu người ngày mùng 3 Tết

TPO - Nhận thông tin có nam bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cần truyền máu gấp, 3 nữ cán bộ Công an Nghệ An đã kịp thời hiến máu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 nữ cán bộ Công an Nghệ An nhận được thông tin có nam bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cần gấp 4 đơn vị máu nhóm O, A, B và AB.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, ngay lập tức, Thiếu tá Phan Thị Thuỳ Dung (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); Đại úy Trần Thị Ngọc Mai (Công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) và Đại úy Lưu Bảo Ngọc (Công an xã Phúc Lợi, huyện Hưng Nguyên) đã nhanh chóng đến Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An để đăng ký, tham gia hiến máu, kịp thời cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Được biết, ba nữ cán bộ đều là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An, đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo. Hành động đẹp đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.