Đoàn viên công an Bắc Giang hiến máu cứu người

TPO - Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức hiến máu cứu người.

Tại chương trình, Đại tá Đỗ Đức Trịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiến máu cứu người là trách nhiệm và nghĩa cử thiêng liêng của mỗi người, cuộc vận động lớn được nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quan tâm, tích cực tham gia.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động mang đậm tính nhân văn sâu sắc, để mọi người thể hiện nghĩa cử cao đẹp, san sẻ những giọt máu của mình cho người bệnh, cho đồng bào, chiến sĩ trong thời điểm khó khăn nhất.

Nhiều năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang thường xuyên triển khai rộng khắp, có hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện. Tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Giang ngày càng được thể hiện sâu sắc, rõ rệt hơn; lực lượng công an luôn đóng vai trò quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2023, Ban chỉ đạo vận động, hiến máu tình nguyện Công an tỉnh Bắc Giang và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức, hưởng ứng 12 chương trình hiến máu tình nguyện, với sự tham gia của trên 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ.

Công an tỉnh Bắc Giang duy trì có hiệu quả câu lạc bộ ngân hàng máu sống, với hơn 100 tình nguyện viên, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, hàng trăm cán bộ trực tiếp tham gia hiến máu, kịp thời cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Tại chương trình, trên 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện và 47 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen.

Đại tá Trịnh yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm kêu gọi, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu.

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, bệnh viện trên địa bàn tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện trong công an tỉnh.

“Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp” Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang luôn hy vọng nét đẹp văn hoá này của cán bộ, chiến sỹ ngày càng lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Trịnh nhấn mạnh.