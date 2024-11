3 chiến sỹ công an Quảng Bình kịp thời hiến máu cứu sống sản phụ sinh non

TPO - Nhận được thông tin có một sản phụ đang phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới cần rất nhiều máu, 3 chiến sỹ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình đã kịp thời có mặt để hiến máu, góp phần giúp sản phụ vượt qua cơn nguy kịch.

Trước đó, chị Cao Thị Hồng Quyên, trú thôn Tân Lý, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phải sinh non và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Do bị mất nhiều máu, nên các bác sỹ đã thông báo với gia đình cần phải truyền máu và tiểu cầu, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng.

Sau khi nhận được thông tin cần hỗ trợ nguồn máu, Thượng úy Trình Văn Quân – Ban Thanh niên, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động đoàn viên, thanh niên là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Công an Quảng Bình đến Bệnh viện để hỗ trợ hiến máu.

Ngay sau đó, Thượng úy Nguyễn Trung Đức; Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Phong Nhã và Hạ sĩ Hà Văn Hiếu đang công tác tại Trại Tạm giam, Công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt kịp thời, trực tiếp hiến máu cho chị Cao Thị Hồng Quyên, giúp cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Nghĩa cử cao đẹp của 3 chiến sỹ Công an đã để lại lòng biết ơn sâu sắc của người nhà sản phụ. Ngày 12/11/2024, anh Trần Mạnh Hùng (chồng sản phụ) đã viết thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Quảng Bình.

Trong thư anh Trần Mạnh Hùng viết, gia đình anh xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và chân thành đến 3 đồng chí công an đã trực tiếp hiến máu, đến Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Quảng Bình và lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình.

“Trước việc làm, sự xung kích tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn của lực lượng Công an Quảng Bình, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Quảng Bình, của 3 đồng chí tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, gia đình chúng tôi cảm kích, xúc động và biết ơn vô cùng…”, thư anh Trần Mạnh Hùng viết.