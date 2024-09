Thanh niên công an Hà Nội hiến máu kịp thời cấp cứu bệnh nhân thôn Làng Nủ

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần gấp khối tiểu cầu nhóm A Rh(+) để cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện CATĐ đã triển khai đến các CLB cơ sở, tìm các thành viên có nhóm máu trùng với bệnh nhân và đủ điều kiện để tham gia hiến máu cứu người.

Trong sáng 19/9, gần 50 cán bộ, chiến sĩ CATĐ và sinh viên của Học viện CSND, thành viên của hội cổ động viên CLB Bóng đá CAHN đã đến bệnh viện để hiến máu, kịp thời cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân Nguyễn Chung Kiên.

Trước đó, ngày 11/9/2024, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Chung Kiên - (29 tuổi, quê ở Lào Cai) bị đa chấn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái, cắt cụt 1/3 giữa đùi trái).

Anh Kiên là nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai). Gia đình anh có 8 người thì 7 người đã bị mất do lũ quét. Anh Kiên đã được cơ quan chức năng tại địa phương tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bảo Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Do tình trạng bệnh nặng, anh Kiên được đưa xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu và điều trị.

Công an Thành phố cũng đã và đang tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2024. Hành trình đang được tổ chức với 13 buổi tại 12 điểm thuộc CATP, Công an cấp huyện và các đơn vị khác trong gần 2 tháng (từ ngày 22/8/2024 đến ngày 16/10/2024) để thực hiện chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.