Thượng úy công an hơn 20 lần hiến máu cứu người, luôn hướng về cộng đồng

TPO - Hơn 20 lần hiến máu là hơn 20 lần trao đi cơ hội sống cho người khác. Với Thượng úy Văn Đình Thiên Sang - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đó là niềm hạnh phúc khi được sẻ chia, làm điều có ích cho cộng đồng.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Vóc dáng khỏe mạnh, phong cách nhanh nhẹn, nhưng Thượng úy Văn Đình Thiên Sang - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) luôn khiêm tốn khi nói về mình.

Chia sẻ về hành trình 10 năm hiến máu tình nguyện, Sang cho biết, bắt đầu tham gia hiến máu từ cuối năm 2014, khi còn làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện C500 - Học viện An ninh nhân dân. Sau lần đó, mỗi năm anh tiếp tục tham gia hiến máu từ 2 - 3 lần. Đến nay, anh đã có hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

“Trải qua lần hiến máu đầu tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp một phần nhỏ vào việc cứu sống người khác. Sau lần đó, tôi cũng nhận ra rằng, dù chỉ là một hành động đơn giản nhưng hiến máu lại có ý nghĩa sâu sắc với cộng đồng. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hiến máu nhân đạo còn hơn cả một nghĩa cử cao đẹp”, Thượng úy Sang chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Sang là lần hiến máu cấp cứu cho một em bé bị tai nạn nguy kịch. “Tôi nhớ lúc đó là khoảng năm 2016, khi vẫn đang là sinh viên. Thầy giáo ở khoa quân sự của trường gọi điện cho tôi, nói con của bạn thầy bị tai nạn nguy kịch, cần truyền máu gấp. Không suy nghĩ nhiều, tôi và một cậu em trong đội tình nguyện cùng nhóm máu B đã nhanh chóng đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để hiến máu, kịp thời cứu em bé qua cơn nguy kịch”, Thượng úy Sang nhớ lại.

Ngoài tích cực tham gia hiến máu, Thiên Sang còn là một tuyên truyền viên trong vận động người thân trong gia đình, bạn bè tham gia hiến máu. Đặc biệt, anh đã tham mưu thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Đến nay, anh đã vận động hơn 140 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

“Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của Công an huyện là một nhánh của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Công an tỉnh Nghệ An. Tất cả thành viên câu lạc bộ đều tích cực tham gia hiến máu định kỳ và sẵn sàng trực tiếp hiến máu cấp cứu bệnh nhân khi cần”, Sang cho hay.

Luôn hướng về cộng đồng

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, Thượng úy Văn Đình Thiên Sang đã triển khai 16 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Chỉ đạo tổ chức 12 đợt ra quân vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh khuôn viên cơ quan; thu gom và xử lý hơn 1 tấn rác thải các loại trước trụ sở đơn vị. Trồng mới 80 cây xanh dọc các tuyến đường. Tổ chức 4 chương trình “Nâng bước em đến trường” với hoạt động thăm, tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đảm nhận giúp đỡ, chăm sóc thường xuyên 2 em nuôi của Đoàn.

Tham mưu thành lập 2 đội hình tình nguyện tham gia tuần tra thanh niên, giữ gìn an ninh trật tự. Trong đợt cao điểm làm căn cước công dân, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Thiên Sang đã tham mưu thành lập 2 đoàn công tác trực tiếp về các địa bàn vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ người dân là các đối tượng tàn tật, người già, đối tượng chính sách.

Định kỳ hàng tháng, Chi đoàn tổ chức hoạt động “Bát cháo nghĩa tình”, trao hàng trăm suất cháo cho các bệnh nhân nghèo. Tổ chức chương trình phiên chợ 0 đồng tại các xã Tân Hợp, Hương Sơn. Hỗ trợ xây dựng sân chơi cộng đồng tại xã Đồng Văn. Đối với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm, tặng quà, nấu bữa cơm tri ân và sửa nhà cho thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn…

“Tân Kỳ là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Do đó, việc huy động các nguồn lực ngoài xã hội để tổ chức các hoạt động thiện nguyện có lúc còn gặp khó khăn. Ngoài ra, công tác chuyên môn của anh em đoàn viên cũng nhiều, tuy nhiên với sự quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí của lãnh đạo đơn vị đã giúp chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cộng đồng”, Thượng úy Sang bày tỏ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2022, Thượng úy Văn Đình Thiên Sang đã được Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Năm 2023, anh được Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 2018 – 2022”…

Vừa qua, Thượng úy Văn Đình Thiên Sang đã vinh dự được Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024.