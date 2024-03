Bốn cán bộ Công an Nghệ An hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

TPO - Tiếp nhận thông tin có bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cần truyền máu gấp, 4 cán bộ Công an Nghệ An đã kịp thời có mặt, tình nguyện hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An sáng 19/3, Đại uý Đặng Nữ Hồng Hạnh, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế và Thượng úy Nguyễn Hữu Thăng, cán bộ Ban thanh niên Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin có hai bệnh nhân nguy kịch đang cần truyền gấp nhóm máu O và nhóm máu B.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, ngay lập tức, Đại úy Đặng Nữ Hồng Hạnh và Thượng úy Nguyễn Hữu Thăng đã đăng ký hiến 2 đơn vị máu, kịp thời cứu các bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chiều cùng ngày, nhận được thông tin có bệnh nhi P.N.K (SN 2014, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) cần gấp 2 đơn vị máu nhóm O, ngay lập tức Thiếu tá Nguyễn Duy Hiển và Thượng uý Trần Quốc Tài (cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An) cũng đã nhanh chóng liên hệ Trung tâm huyết học, truyền máu tỉnh Nghệ An để tham gia hiến máu, kịp thời phục vụ ca phẫu thuật.

Được biết, bốn cán bộ trên là những thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An, đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo. Hành động của các cán bộ Công an Nghệ An đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.