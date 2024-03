Cảnh sát giao thông hiến máu cứu cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

TPO - Nhận được thông tin cháu bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo cần truyền máu gấp, hai cán bộ cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã đến bệnh viện hiến máu cứu người.

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, 2 cán bộ của đơn vị đã tham gia hiến máu, kịp thời cứu một bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Sáng cùng ngày, một trang Facebook kêu gọi hiến máu cứu bệnh nhi Lô Thị Tú Lam (SN 2020, trú tại bản Pột, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An). Cháu Lam bị mắc bệnh lý về máu, cần hiến máu gấp.

Hoàn cảnh cháu Lam đặc biệt khó khăn. Bố bỏ đi từ khi mới chào đời, mẹ bị tai biến nằm một chỗ, cháu đang được bà ngoại chăm sóc tại Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An.

Tiếp nhận thông tin, Đại úy Trần Anh Tuấn và Thượng úy Phạm Huy Tưởng (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã ngay lập tức báo cáo chỉ huy và có mặt tại Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An để hiến máu cho cháu Lam. Nhờ được hiến máu kịp thời, cháu Lam đã qua cơn nguy kịch.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu bé, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã hỗ trợ thêm một phần chi phí giúp hai bà cháu. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ cháu trong những lần đi truyền máu, điều trị tiếp theo.