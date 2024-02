Cả gia đình hơn 100 lần hiến máu ở Hội An

TPO - Câu lạc bộ Gia đình Hiến máu với 6 thành viên do bà Huỳnh Thị An (59 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam) làm chủ nhiệm, các thành viên còn lại đều là con, cháu trong nhà. Riêng bà An có 51 lần hiến máu tình nguyện, con rể 36 lần, con gái 16 lần, các thành viên khác đều trên 10 lần tham gia hiến máu