Hai nữ cán bộ công an xã hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

TPO - Sáng ngày 17/6, nhận được thông tin bệnh nhân Trần Văn H. đang điều trị tại Khoa bệnh máu tổng hợp 1 (Trung tâm huyết học - truyền máu Nghệ An) đang trong tình trạng nguy kịch, cần máu gấp để cấp cứu điều trị, 2 nữ cán bộ Công an Nghệ An đã lập tức đến hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch.