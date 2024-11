Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay giữ 'Cổng trường bình yên'

TPO - Chiều 17/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) TP tổ chức tọa đàm Đẩy mạnh hiệu quả của các đội hình triển khai mô hình “Cổng trường bình yên” tại cơ sở và Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Mô hình “Cổng trường bình yên” được các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều năm qua và mang lại hiệu quả tích cực trong đảm bảo ATGT thời điểm phụ huynh đưa đón con, nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về ATGT.

Trong năm 2024, đợt cao điểm ra quân mô hình “Cổng trường bình yên” diễn ra từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025 với sự tham gia của 22 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn với 56 đội hình tình nguyện được triển khai ở các xã, phường.

Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập 41 mô hình “Cổng trường ATGT”; triển khai cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”; thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; tiếp tục duy trì tốt 10 đội hình thanh niên tình nguyện với 120 thành viên, tham gia ứng cứu tai nạn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Định kỳ hằng năm, Quận Đoàn tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với ATGT” để tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; tổ chức hơn 45 lớp tập huấn, trang bị những kiến thức khi tham gia giao thông, nội dung cơ bản về an toàn giao thông và kỹ năng thực hành lái xe an toàn cho gần 26 nghìn lượt cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, đoàn viên, thanh niên.

“Mô hình “Cổng trường bình yên” đã mang lại nhiều kết quả tích cực: giúp điều tiết giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, đặc biệt là trong giờ cao điểm; nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho phụ huynh và học sinh; tạo môi trường học đường an toàn, trật tự hơn, góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”, anh Võ Duy Rin - Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê nói.

Tại tọa đàm, đại diện các tổ chức Đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP. Đà Nẵng, các em học sinh cũng đóng góp ý kiến để khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả của mô hình.

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, với sự phối hợp của các đơn vị, nhiều năm qua, mô hình “Cổng trường bình yên” đã phát huy hiệu quả và trở thành trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cán bộ Đoàn.

“Qua đó, trật tự giao thông tại các cổng trường vào giờ cao điểm được đảm bảo, góp phần giữ gìn an toàn giao thông tại các tuyến đường ở khu vực trung tâm, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đến phụ huynh và cộng đồng”, chị Thảo nói.

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp cho việc triển khai mô hình “Cổng trường bình yên”, trao giải Cuộc thi sáng tác clip về ATGT và Cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Đà Nẵng với văn hóa giao thông.

Bên cạnh đó, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ban ATGT TP, Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies phát động chiến dịch “Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!”. Chiến dịch nhằm thúc đẩy nhận thức và hành vi của lái xe trên toàn quốc về làm chủ tốc độ phương tiện theo quy định khi tham gia giao thông.