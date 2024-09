Ngày hội thanh niên Quảng Trị với văn hóa giao thông

TPO - Gần 500 đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham dự Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024.

Ngày 28/9, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024 và phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Quốc Toản-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối đang được xã hội quan tâm và trở thành hiểm họa đối với bất kỳ ai khi tham gia giao thông. Vì thế, chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chương trình, Ban tổ chức phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Giao thông vận tải Quảng Trị, Ban Thanh niên Công an tỉnh tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn và các trò chơi vận động tìm hiểu Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên, thanh niên.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình tặng 10 suất quà cho 10 gia đình có người thân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng; tặng 20 mũ bảo hiểm cho các em học sinh bậc THPT trên địa bàn TP Đông Hà.