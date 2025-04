Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Phó Tư lệnh Quân khu 5

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 761/QĐ-TTg bổ nhiệm lại Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 bổ nhiệm đồng chí Hứa Văn Tưởng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Sở Xây dựng TP Hà Nội có quyết định bố trí các địa điểm cho 5 đơn vị di dời phục vụ phương án quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao được bố trí tạm tại tầng 25; 26; 27 Khu liên cơ quan TP Hà Nội, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam được bố trí tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Đây là căn biệt thự được nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại cho Hà Nội hơn 10 năm trước. Trụ sở tiếp công dân thành phố được bố trí tại số 102 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội được bố trí tại số 144 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Công ty Điện lực Hoàn Kiếm được bố trí tại số 5-7 phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.

Tối 16/4, thông tin từ Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an cho biết Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm và hỗ trợ đối với gia đình cán bộ Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào tối 14/4. Theo đó, Bộ trưởng quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá, kể từ ngày 14/4/2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Kha (SN 1986), quê quán: Gò Quao, Kiên Giang, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cũng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình đồng chí Nguyễn Văn Kha.

Tỉnh Hưng Yên vừa đề xuất thực hiện Đề án "Xây dựng và Phục dựng Phố Hiến cổ" với tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng, nhằm khôi phục không gian đô thị cổ nơi đây.Theo UBND tỉnh Hưng Yên, Phố Hiến - thương cảng từng sầm uất bậc nhất Việt Nam thế kỷ 16-17, là minh chứng cho một thời kỳ phát triển thịnh vượng. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến động lịch sử, di sản quý giá này đang đứng trước nguy cơ mai một. UBND tỉnh Hưng Yên cho biết dự án sẽ triển khai trên địa bàn các phường Minh Khai, Hiến Nam, Lam Sơn, Hồng Châu và các xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng (TP Hưng Yên) với tổng diện tích hơn 1.700ha.

Chiều 16/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế Nguyễn Thanh H. (29 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) do lái ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tại trụ sở công an, nữ tài xế thừa nhận vào khoảng 13h ngày 15/4, lái ô tô BKS 99A-718.XX đi ngược chiều tại đoạn Km5 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Xe đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách giữa, có tốc độ tối đa cho phép đến 120km/h. Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 lập biên bản xử phạt chị Nguyễn Thanh H. 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 17/4, nắng nóng mở rộng và gia tăng cường độ ở nhiều khu vực trên cả nước. Đặc biệt, vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ bước vào cao điểm nắng nóng, có nơi đạt mức gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-37°C, một số điểm có thể vượt ngưỡng 37°C. Độ ẩm tương đối thấp, dao động khoảng 45-50%, làm tăng cảm giác oi nóng. Bắc Bộ cũng ghi nhận xu hướng tăng nhiệt rõ rệt. Ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động 31-34°C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 35°C. Trong hai ngày 17-18/4, thời tiết tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục khô ráo, nhiều nơi có nắng nóng, trong đó miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 35-36°C, có nơi vượt ngưỡng 36°C. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xảy ra mưa dông cục bộ.