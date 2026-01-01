Nhập viện cấp cứu vì bị bánh xe đầu kéo văng khỏi xe lao trúng

TPO - Ngày 1/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông hy hữu khi chiếc bánh xe đầu kéo bất ngờ văng ra khỏi xe và lao trúng một phụ nữ làm bị thương nặng.

Theo đó, trưa 31/12/2025, trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.R (SN 1991, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc chở xi măng lưu thông hướng xã Long Hồ về xã Trung Hiệp.

Chiếc bánh xe và hiện trường vụ việc.

Khi đến địa điểm nói trên thì bánh xe trục trước bên trái của rơ-moóc bất ngờ văng khỏi xe và lăn qua bên trái đường, va chạm vào 2 xe mô tô đang đỗ trên vỉa hè. Sau đó, bánh xe tiếp tục lao trúng chị N.T.T.T (SN 1982, trú xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Cú va chạm khiến chị T bị thương nặng. Hiện chị T. đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.

Tại hiện trường, 2 xe mô tô và sơ-mi rơ-moóc bị hư hỏng.