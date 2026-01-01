Nhập viện cấp cứu vì bị bánh xe đầu kéo văng khỏi xe lao trúng

Theo đó, trưa 31/12/2025, trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.R (SN 1991, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc chở xi măng lưu thông hướng xã Long Hồ về xã Trung Hiệp.
Khi đến địa điểm nói trên thì bánh xe trục trước bên trái của rơ-moóc bất ngờ văng khỏi xe và lăn qua bên trái đường, va chạm vào 2 xe mô tô đang đỗ trên vỉa hè. Sau đó, bánh xe tiếp tục lao trúng chị N.T.T.T (SN 1982, trú xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Cú va chạm khiến chị T bị thương nặng. Hiện chị T. đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.
Tại hiện trường, 2 xe mô tô và sơ-mi rơ-moóc bị hư hỏng.