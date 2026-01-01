Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

'Nàng thơ' đổ về khu chợ trung tâm Đà Nẵng ngày đầu năm mới

Thanh Hiền

TPO - Ngày đầu năm mới 2026, chợ Hàn giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng tấp nập những "nàng thơ" diện áo dài đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

tp-dn-5592.jpg
Các khu vực xung quanh chợ từ sáng sớm đã rộn ràng bởi các thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha, đầy màu sắc đến chụp ảnh﻿. Đông nhất là đoạn trước cổng chợ, dọc dãy hàng lưu niệm và hàng hoa. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-nangthodn-7.jpg
Nhóm thiếu nữ đến chợ từ sớm, canh lúc vắng người qua lại để chụp ảnh với cổng chợ Hàn﻿ phía đường Bạch Đằng. Khánh Linh (Đà Nẵng) cho hay cả nhóm đã thuê áo dài đến đây chụp ảnh vì khung cảnh ở khu chợ truyền thống này rất hợp áo dài.
tp-nangthodn-12.jpg
Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ, tươi tắn nhất trong ngày đầu năm mới.
tp-nangthodn-18.jpg
tp-nangthodn-16.jpg
tp-nangthodn-17.jpg﻿
tp-nangthodn-15.jpg
Nàng thơ đổ về khu vực hàng hoa phía ngoài chợ Hàn liên tục, nhiều thời điểm phải đứng chờ tới lượt chụp ảnh. Mỹ Lan (22 tuổi, phường Hải Châu) chia sẻ đã biết điểm chụp ảnh chợ Hàn lâu nay nhưng giờ mới có dịp tới. Chợ lúc nào cũng tấp nập, rộn ràng, nên chụp bộ ảnh làm kỷ niệm dịp Tết dương hay Tết âm cũng đều phù hợp.
tp-nangthodn-20.jpg
Nhiều bạn trẻ chia sẻ rất thích chụp ảnh vào thời điểm năm mới để sau này nhìn lại từng năm trôi qua mình đã thay đổi như thế nào.
tp-nangthodn-1.jpg
Chợ Hàn góc nào cũng có thể lên ảnh. Theo các tiểu thương, những ngày gần đây các bạn trẻ và du khách đổ về chợ chụp ảnh rất nhiều, nhất là đầu giờ sáng và giữa chiều. Một số du khách﻿ mượn đạo cụ là hoa, túi..., các tiểu thương cũng vui vẻ hỗ trợ.
tp-nangthodn-10.jpg
tp-chohan.jpg
tp-nangthodn-5.jpg
tp-nangthodn-11-copy.jpg
Chợ Hàn nằm ngay trung tâm thành phố, ven sông Hàn. Từ đây các bạn trẻ thuận tiện di chuyển đến những điểm tham quan, có kiến trúc đẹp để chụp ảnh như nhà thờ Chính tòa, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên Apec hay những cây cầu sông Hàn, cầu Rồng...
tp-nangthodn-14.jpg
Du khách Hàn Quốc cũng chọn mua ngay bộ áo dài may sẵn từ trong chợ Hàn để "đu trend" chụp ảnh năm mới.
tp-nangthodn-13.jpg
Thiếu nữ bên hoa trước khu chợ truyền thống ở trung tâm Đà Nẵng trong dịp đón chào năm mới 2026.
Thanh Hiền
#"Nàng thơ" #Đà Nẵng #chụp ảnh #năm mới #nàng thơ #du khách #bạn trẻ #áo dài #chợ Hàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục