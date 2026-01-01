'Nàng thơ' đổ về khu chợ trung tâm Đà Nẵng ngày đầu năm mới

TPO - Ngày đầu năm mới 2026, chợ Hàn giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng tấp nập những "nàng thơ" diện áo dài đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.