'Nàng thơ' đổ về khu chợ trung tâm Đà Nẵng ngày đầu năm mới

TPO - Ngày đầu năm mới 2026, chợ Hàn giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng tấp nập những "nàng thơ" diện áo dài đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Nàng thơ đổ về khu vực hàng hoa phía ngoài chợ Hàn liên tục, nhiều thời điểm phải đứng chờ tới lượt chụp ảnh. Mỹ Lan (22 tuổi, phường Hải Châu) chia sẻ đã biết điểm chụp ảnh chợ Hàn lâu nay nhưng giờ mới có dịp tới. Chợ lúc nào cũng tấp nập, rộn ràng, nên chụp bộ ảnh làm kỷ niệm dịp Tết dương hay Tết âm cũng đều phù hợp.
Chợ Hàn nằm ngay trung tâm thành phố, ven sông Hàn. Từ đây các bạn trẻ thuận tiện di chuyển đến những điểm tham quan, có kiến trúc đẹp để chụp ảnh như nhà thờ Chính tòa, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên Apec hay những cây cầu sông Hàn, cầu Rồng...