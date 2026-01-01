Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Bộ đội xuyên tết dựng lại mái ấm cho người dân

Trương Định

TPO - Vượt địa hình cách trở, các chiến sĩ bộ đội không chỉ vận chuyển vật liệu dựng nhà sau bão, mà còn chở theo nghĩa tình quân - dân, tiếp sức để người dân xóm cồn ở tỉnh Gia Lai sớm dựng lại những mái ấm.

Các chiến sĩ Quân đoàn 34 hỗ trợ vận chuyển vật liệu qua xóm Cồn Chim để xây dựng nhà cho người dân﻿. Clip: Trương Định
tp-c_m1.jpg
Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), như một ốc đảo giữa lòng đầm Thị Nại﻿, nơi gần 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Mọi sinh hoạt, đi lại đều phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến đò ngang. Ảnh: Trương Định
tp-c_m2-9038.jpg
Đặc biệt là việc vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cửa, khiến chi phí và công sức tăng gấp nhiều lần so với đất liền. Ảnh: Trương Định
tp-c_bd1.jpg
Cơn bão số 13﻿ đi qua để lại hậu quả nặng nề cho xóm Cồn Chim, nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng nghiêm trọng. Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc khắc phục hậu quả bão lũ tại xóm Cồn Chim, Quân đoàn 34 đảm nhận xây mới 1 căn nhà và hỗ trợ vận chuyển vật liệu cho 4 hộ dân khác. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0204.jpg
Hai tổ với 20 cán bộ, chiến sĩ được phân công rõ ràng. Trong đó, một tổ trực tiếp hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho người dân; tổ còn lại phụ trách vận chuyển vật liệu từ đất liền ra cồn hỗ trợ 4 hộ dân khác xây nhà. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0682.jpg
tp-c_img-0069.jpg
tp-c_img-0077.jpg
Với địa hình cách trở, việc xây dựng nhà lại cho người dân gặp nhiều khó khăn, vật liệu xây dựng phải vận chuyển bằng đò từ đất liền ra cồn. Ảnh: Trương Định
tp-c_bd2.jpg
tp-c_bd3.jpg
Thiếu tá Lê Thanh Tây - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 34) cho biết, những ngày đầu mưa gió khiến việc vận chuyển gặp không ít khó khăn. “Anh em phải tranh thủ lúc trời ngớt mưa để làm, làm bù cả buổi trưa, buổi tối, xuyên tuần, xuyên lễ để kịp tiến độ cho bà con sớm có nhà ở ổn định”, Thiếu tá Tây chia sẻ.
tp-c_e7d-0704.jpg
Bà Nguyễn Thị Xuyến (63 tuổi, xóm Cồn Chim) cho biết: "Một viên đá trong đất liền chỉ hơn 4.000 đồng, nhưng tiền vận chuyển ra cồn có khi gấp gần ba lần. Nhờ có bộ đội giúp sức, bà con đỡ vất vả, đỡ tốn kém rất nhiều”. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0262.jpg
tp-c_img-0268.jpg
tp-c_img-0279.jpg
Các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34 hỗ trợ xúc cát lên đò để vận chuyển ra Cồn Chim xây nhà cho người dân bị đổ sập trong bão 13. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0179.jpg
Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, không quản nắng mưa, xuyên cả ngày nghỉ, lễ Tết, các chiến sĩ bộ đội đã trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật liệu, góp phần giảm gánh nặng chi phí, giúp người dân sớm hoàn thiện mái ấm và ổn định cuộc sống. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0096.jpg
tp-c_img-0107.jpg
tp-c_img-0124.jpg
Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ bộ đội trong việc vận chuyển vật liệu, gia đình chị Ngô Thị Mỹ Nhung (38 tuổi, xóm Cồn Chim) mới có thể từng bước dựng lại ngôi nhà bị bão đánh sập. Chị Nhung cho biết, ngoài 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ và sự giúp đỡ của người thân, nhà hảo tâm, chính sự chung tay của bộ đội đã giúp gia đình giảm gánh nặng chi phí, sớm có điều kiện ổn định chỗ ở. “Nếu phải thuê vận chuyển bên ngoài, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều”, chị chia sẻ. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0237.jpg
Giữa mênh mông sóng nước những căn nhà mới dần hiện lên không chỉ bằng gạch đá, xi măng, mà còn được dựng xây từ nghĩa tình quân - dân bền chặt. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-0695.jpg
Căn nhà của gia đình chị Lê Thị Trúc Ly (32 tuổi, xóm Cồn Chim) được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đảm nhận xây dựng, đến nay cơ bản hoàn thiện hơn 80%. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0157.jpg
tp-c_img-0169.jpg
Bộ đội hỗ trợ xây nhà cho người dân sau thiên tai. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0244.jpg
Trong những phút nghỉ ngơi sau giờ lao động vất vả, các chiến sĩ bộ đội quây quần trò chuyện cùng các em nhỏ ở xóm Cồn Chim, mang đến không khí ấm áp, gần gũi, xua tan phần nào những nhọc nhằn giữa vùng sóng nước còn nhiều gian khó. Ảnh: Trương Định
tp-c_bd.jpg
tp-c_img-0196.jpg
Các chiến sĩ chuẩn bị bữa cơm chiều. Ảnh: Trương Định
Trương Định
#bộ đội xây nhà #Gia Lai #vận chuyển vật liệu #làm xuyên lễ Tết #Quân đoàn 34 #Chiến dịch Quang Trung #Cồn Chim

