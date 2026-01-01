Bộ đội xuyên tết dựng lại mái ấm cho người dân

TPO - Vượt địa hình cách trở, các chiến sĩ bộ đội không chỉ vận chuyển vật liệu dựng nhà sau bão, mà còn chở theo nghĩa tình quân - dân, tiếp sức để người dân xóm cồn ở tỉnh Gia Lai sớm dựng lại những mái ấm.
Với địa hình cách trở, việc xây dựng nhà lại cho người dân gặp nhiều khó khăn, vật liệu xây dựng phải vận chuyển bằng đò từ đất liền ra cồn. Ảnh: Trương Định
Thiếu tá Lê Thanh Tây - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 34) cho biết, những ngày đầu mưa gió khiến việc vận chuyển gặp không ít khó khăn. “Anh em phải tranh thủ lúc trời ngớt mưa để làm, làm bù cả buổi trưa, buổi tối, xuyên tuần, xuyên lễ để kịp tiến độ cho bà con sớm có nhà ở ổn định”, Thiếu tá Tây chia sẻ.
Các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34 hỗ trợ xúc cát lên đò để vận chuyển ra Cồn Chim xây nhà cho người dân bị đổ sập trong bão 13. Ảnh: Trương Định
Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ bộ đội trong việc vận chuyển vật liệu, gia đình chị Ngô Thị Mỹ Nhung (38 tuổi, xóm Cồn Chim) mới có thể từng bước dựng lại ngôi nhà bị bão đánh sập. Chị Nhung cho biết, ngoài 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ và sự giúp đỡ của người thân, nhà hảo tâm, chính sự chung tay của bộ đội đã giúp gia đình giảm gánh nặng chi phí, sớm có điều kiện ổn định chỗ ở. “Nếu phải thuê vận chuyển bên ngoài, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều”, chị chia sẻ. Ảnh: Trương Định
Bộ đội hỗ trợ xây nhà cho người dân sau thiên tai. Ảnh: Trương Định
Các chiến sĩ chuẩn bị bữa cơm chiều. Ảnh: Trương Định