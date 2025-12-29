‘Chiến dịch Quang Trung thần tốc’: Dựng nhà, thắp lại niềm tin sau bão lũ cho người dân Đắk Lắk

TPO - Giữa hoang tàn sau bão lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hành quân về "rốn lũ" Hòa Thịnh (Đắk Lắk), theo "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", làm việc ngày đêm, bất chấp mưa gió, dựng lại mái nhà cho người dân trước Tết.

Lực lượng Đại đội Trinh sát cơ giới 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk dựng nhà cho người dân vùng "rốn lũ" Hoà Thịnh, Đắk Lắk.

Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi cơn bão lịch sử quét qua Đắk Lắk, nhưng những mất mát, đau thương mà thiên tai để lại vẫn còn hằn sâu trong ký ức của người dân nơi đây. Những ngôi nhà đổ nát, những mảnh đời chông chênh sau bão, những ánh mắt chưa nguôi bàng hoàng… tất cả vẫn hiện hữu giữa vùng đất vừa trải qua một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm qua.

Lực lượng bộ đội tham gia cứu dân.

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ cuối tháng 11 đã cướp đi sinh mạng của 113 người, trong đó 101 trường hợp tử vong trực tiếp do thiên tai. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, trong đó 653 căn sập hoàn toàn, 892 căn hư hỏng nặng, 5.455 căn hư hỏng nhẹ, tổng thiệt hại ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Con số ấy không chỉ phản ánh mức độ tàn khốc của thiên tai, mà còn là nỗi đau dai dẳng của hàng nghìn gia đình đang loay hoay tìm lại điểm tựa sau biến cố.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" – một mệnh lệnh từ trái tim, kêu gọi toàn hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, dựng lại mái nhà trước thềm năm mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về với bà con Đắk Lắk, phát động "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại.

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, từ Trung ương đến địa phương, các lực lượng đã đồng loạt vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Tại Đắk Lắk, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng các lực lượng đã nhanh chóng hành quân về những vùng bị tàn phá nặng nề nhất. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình chia cắt, họ làm việc không kể ngày đêm, “ba ca, bốn kíp”, tranh thủ từng giờ, từng phút để kịp dựng lại mái nhà cho bà con.

Tại “rốn lũ” Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hình ảnh những người lính áo xanh lấm lem bùn đất, tay cuốc tay xẻng, vai gánh vật liệu, lặng lẽ dựng từng bức tường, từng mái nhà đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân trong hoạn nạn.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng lại nhà cho người dân.

Hạ sĩ Võ Đắc Danh - chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho hay, đợt mưa lũ vừa qua, anh được huy động tham gia hỗ trợ người dân tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk), một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề. “Lúc đó chỉ nghĩ làm sao giúp bà con di dời an toàn, đưa được người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm”, anh nói.

Do điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài khiến sóng điện thoại chập chờn, hầu như không liên lạc được với gia đình. “Tôi cũng lo chứ, nhưng nhiệm vụ đặt lên trên hết. Khi đang làm nhiệm vụ thì chỉ nghĩ đến bà con, chưa dám nghĩ nhiều đến nhà mình”, anh Danh chia sẻ. Chỉ đến khi công việc tạm ổn, anh mới biết gia đình ở thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ. Rất may, bố mẹ và em trai đều an toàn, dù nhà cửa có phần hư hại.

“Nghe tin vậy tôi vừa mừng, vừa xót, nhưng cũng tự nhủ mình là lính, phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã”, anh nói. Đến thời điểm này, anh được điều động, hành quân về "rốn lũ" Hoà Thịnh thực hiện "Chiến dịch Quang Trung thần tốc". Dù đứng ở đây nhìn thấy quê nhà phía xa, nhưng anh Danh vẫn chưa thể trở về vì đang thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội tham gia dựng nhà cho người dân, bất chấp thời tiết mưa gió.

Đại úy Bùi Xuân Hiệp - Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trong "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", đội được giao nhiệm vụ dựng lại căn nhà cho bà Phan Thị Liên (thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh). Từ ngày 6/12, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương vào cuộc, vượt qua khó khăn về thời tiết, nhân lực và vật tư, làm việc liên tục ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình trước Tết để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cho biết, trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", địa phương đã triển khai xây mới 117 căn nhà, sửa chữa nặng 44 căn và sửa chữa nhẹ 112 căn cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Ông Lê Chí Hoại thông tin thêm, tham gia chiến dịch có lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên cùng nhiều lực lượng hỗ trợ khác. Hình ảnh những người lính áo xanh lấm lem, miệt mài khuân vác vật liệu, dựng từng bức tường, từng mái nhà giữa mưa nắng đã trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần “vì dân phục vụ”, thắp lên niềm tin và hy vọng cho bà con vùng lũ.

Trong gian khó, nghĩa tình quân – dân là điểm tựa vững chắc cho bà con vùng lũ.

Không chỉ dựng lại những ngôi nhà, chiến dịch còn dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng cho người dân vùng lũ. Từ những đống hoang tàn sau bão, từng mái ấm mới dần hiện hữu – vững chãi hơn, an toàn hơn, mang theo ước vọng về một cuộc sống bình yên trở lại.