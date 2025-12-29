Ukraine lần đầu tham gia thực hành cơ chế Điều 5 NATO

TPO - Ukraine lần đầu tiên tham gia thực hành các cơ chế Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc tập trận Loyal Dolos 2025.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các đại diện của Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO - Ukraine (JATEC) đã tham gia giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận Loyal Dolos 2025, nhằm đánh giá khả năng chiến đấu của một đơn vị thuộc liên minh.

Theo đó, những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã được tích hợp vào kịch bản diễn tập để chuẩn bị cho quân đội tiến hành các hoạt động tác chiến trong điều kiện thay đổi nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên các chuyên gia Ukraine trực tiếp tham gia vào cuộc diễn tập của NATO thuộc loại này.

Ảnh minh họa.

Bộ Tổng tham mưu cho biết, việc Ukraine tham gia Loyal Dolos 2025, một trong những yếu tố huấn luyện trọng điểm của NATO theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có tầm quan trọng chiến lược, vì đây là lần đầu tiên Kiev tham gia thực hành các cơ chế an ninh tập thể của liên minh.

"Hoạt động này cho thấy Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã công nhận Ukraine là một trong những bên tham gia dày dạn kinh nghiệm nhất trong hệ thống an ninh khu vực. NATO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với lực lượng an ninh và quốc phòng của Ukraine", Đại tá Valerii Vyshnivskyi, đại diện quốc gia cấp cao của Ukraine tại JATEC cho biết.

Theo Bộ Tổng tham mưu, khoảng 1.500 binh sĩ và chuyên gia dân sự tại nhiều địa điểm trên khắp châu Âu đã cùng nhau đánh giá khả năng của một trong những quân đoàn triển khai nhanh của NATO với tư cách là một đơn vị chiến đấu của liên minh.

Một nhóm kiểm soát diễn tập đặt tại Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Liên hợp đã đảm bảo tính toàn diện và thực tế của cuộc diễn tập. Loyal Dolos 2025 được thiết kế để hoàn thiện và kiểm tra khả năng hoạt động phối hợp của NATO trên nhiều lĩnh vực cùng một lúc.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết cuộc tập trận là sự kiện trọng điểm trong chương trình huấn luyện của NATO năm nay, tập trung vào các hoạt động trên bộ với các yếu tố đa lĩnh vực tích hợp, phù hợp với chiến lược của NATO nhằm xây dựng lực lượng liên kết và thích ứng tốt hơn.

Trước đó, điểm 5 trong dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ và Ukraine xây dựng có nêu rõ: Mỹ, NATO và các quốc gia ký kết thuộc châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine những đảm bảo "tương tự như Điều 5". Các điểm sau đây được áp dụng:

a. Nếu Nga xâm phạm Ukraine, một phản ứng quân sự phối hợp sẽ được phát động, và tất cả các lệnh trừng phạt toàn cầu đối với Nga sẽ được khôi phục.

b. Nếu Ukraine xâm phạm Nga hoặc nổ súng vào lãnh thổ Nga mà không có lý do chính đáng, các đảm bảo an ninh sẽ bị coi là vô hiệu. Nếu Nga nổ súng vào Ukraine, các đảm bảo an ninh sẽ có hiệu lực.

c. Các thỏa thuận an ninh song phương đã ký kết trước đó giữa Ukraine và khoảng 30 quốc gia sẽ vẫn có hiệu lực.