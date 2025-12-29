Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un giám sát vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 28/12, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược trong đợt diễn tập kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Các tên lửa bay theo quỹ đạo định sẵn trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, với thời gian bay lần lượt 10.199 và 10.203 giây, trước khi bắn trúng mục tiêu.

Sự kiện này là hoạt động mới nhất trong chuỗi các hoạt động mà nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ về quân sự và kinh tế của đất nước trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2026.

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, ngày 28/12.

Theo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng khi các tên lửa hành trình bay theo quỹ đạo và bắn trúng mục tiêu định sẵn. Ông cũng khẳng định, Đảng và Chính phủ Triều Tiên sẽ luôn nỗ lực cho việc phát triển bền vững lực lượng hạt nhân quốc gia.

Theo thông báo, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra thường xuyên độ tin cậy và khả năng phản ứng nhanh chóng của các thành phần trong hệ thống răn đe hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh khác nhau.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện vụ phóng nhiều tên lửa từ khu vực Sunan, gần Bình Nhưỡng vào khoảng 8h sáng 28/12, đồng thời lưu ý rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa trong những ngày tới.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân nặng 8.700 tấn.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ đạo xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo, nhấn mạnh việc gia tăng sản lượng rất quan trọng trong việc củng cố sức mạnh quân sự.