Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự Nga trên bán đảo Crimea

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở quân sự cũng như trang thiết bị của quân đội Nga trên bán đảo Crimea.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Robert Madyar Brovdi, trong một tuyên bố hôm 28/12, cho biết, trong đêm 27, rạng sáng ngày 28/12, các đơn vị thuộc Hệ thống Không người lái Độc lập số 1 đã tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea. Các mục tiêu bao gồm trạm radar Valdai, sở chỉ huy cho hệ thống trinh sát radar cũng như kho chứa và điểm phóng xuồng tự sát của Nga tại thị trấn Chornomorske.

Trước đó, Cơ quan tình báo Ukraine cũng thông báo đơn vị đặc nhiệm Prymary đã tấn công nhiều hệ thống phòng không và mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea trước lễ Giáng sinh. Chiến dịch đã phá hủy một số thành phần của hệ thống phòng không S-300V và Buk-M3, bao gồm radar, xe chỉ huy, cũng như công trình kiên cố dùng để chứa thiết bị quân sự.

Cũng trong ngày 28/12, Đơn vị Hệ thống Không người lái Độc lập số 1 tiếp tục tiến hành cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran, Nga.

Nhà máy lọc dầu Syzran có tầm quan trọng chiến lược, đóng vai trò cung cấp nhiên liệu diesel cho thị trường nội địa Nga, bao gồm cả hệ thống hậu cần quân sự. Với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn diesel mỗi năm, cơ sở này là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới cung ứng nhiên liệu của khu vực Volga.

Ngoài nhà máy lọc dầu, các máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã nhắm mục tiêu vào ít nhất một trạm biến áp điện địa phương, có thể là trạm Syzran 220 kV. Người dân địa phương ghi nhận tình trạng gián đoạn tạm thời về điện và hệ thống sưởi, thông tin sau đó được xác nhận qua dữ liệu từ cơ quan dịch vụ năng lượng khu vực.

Quỳnh Như
