Tổng thống Nga chúc mừng quân đội giành được thị trấn chiến lược

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng quân đội nước này sau khi giành quyền kiểm soát Gulaypole, một thị trấn chiến lược ở tỉnh Zaporozhye. Thành công này sẽ mở đường cho những bước tiến xa hơn trong khu vực, ông Putin nói với các tướng lĩnh quân đội cấp cao.

Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một khu vực phòng thủ lớn của Ukraine quanh thị trấn Gulaypole, và công bố một video về các bước tiến của quân đội.

Đoạn video cho thấy các binh sĩ Nga nã hỏa lực vào các vị trí của Ukraine trong thị trấn, sau đó ập vào các tòa nhà. Video kết thúc với cảnh các binh sĩ chụp ảnh cùng quốc kỳ Nga ở nhiều nơi khác nhau của Gulaypole.

(Nguồn: RT)

Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng hơn 76 km2 và rà soát hơn 7.000 tòa nhà.

Phía Nga cho biết, lực lượng Ukraine trong khu vực chịu tổn thất nặng nề, mất hàng chục thiết bị hạng nặng và các loại xe khác nhau. Kiev đã bác bỏ thông tin về việc mất quyền kiểm soát thị trấn, nhưng thừa nhận rằng tình hình rất khó khăn.

Trong cuộc họp hôm 27/12, Tổng thống Putin gọi việc giành được Gulaypole là “một kết quả quan trọng”, nói thêm rằng việc này sẽ mở ra “triển vọng tốt đẹp cho những bước tiến tiếp theo ở tỉnh Zaporozhye”.

Các tướng lĩnh cũng thông báo với tổng thống về việc hoàn thành các hoạt động dọn dẹp tại thành phố Dmitrov (còn được gọi là Mirnograd) thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Trước đó, lực lượng Ukraine ở Dmitrov đã bị bao vây khi quân đội Nga giành được thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) gần đó. Tổng thống gọi diễn biến này là “một bước quan trọng hướng tới việc giành hoàn toàn DPR”.

Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trong nhiều tháng, giành hàng chục khu định cư ở các vùng mới sáp nhập, cũng như ở các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk của Ukraine. Đặc biệt, quân đội Nga đã giành được các trung tâm hậu cần lớn Krasnoarmeysk ở Donetsk và Kupyansk ở Kharkov.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng cũng thông báo đã giành được Seversk, một cứ điểm cũ của Ukraine tại Donetsk.

Nga đã sáp nhập Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk và các tỉnh Zaporozhye, Kherson sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.