Myanmar tổ chức bầu cử để ‘trở lại trạng thái bình thường’

TPO - Chính quyền quân sự Myanmar thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở TP. Yangon kể từ cuộc đảo chính năm 2021, ngay trước khi bắt đầu cuộc bầu cử để “trở lại trạng thái bình thường”.

Tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar kể từ cuộc đảo chính năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính vào năm 2021 để lật đổ chính phủ dân cử, gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn ở các thành phố trên toàn quốc.

Để đối phó với người biểu tình, chính quyền quân sự áp lệnh giới nghiêm từ hoàng hôn đến bình minh tại thành phố lớn nhất Yangon, nơi sinh sống của khoảng 7 triệu người.

Kể từ đó, thời gian giới nghiêm được thu hẹp dần, và chính quyền quân sự cho biết lệnh giới nghiêm còn lại từ 1h - 3h sáng được dỡ bỏ kể từ ngày 27/12.

"Tình hình ở vùng Yangon đang được cải thiện", tuyên bố được phát ngôn viên chính quyền quân sự Zaw Min Tun chia sẻ cho biết.

Tuyên bố cho biết quyết định này được đưa ra "nhằm cải thiện các vấn đề kinh tế, xã hội và tôn giáo, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh doanh".

Sau khi phong trào biểu tình bị trấn áp, nhiều nhà hoạt động đã rời bỏ thành phố để chiến đấu trong lực lượng du kích bên cạnh các lực lượng sắc tộc kiểm soát vùng biên giới.

Tình hình này đẩy Myanmar vào cuộc nội chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 3,6 triệu người phải di dời và một nửa dân số rơi vào cảnh nghèo đói, Liên Hợp Quốc cho biết.

Quân đội lên nắm quyền sau khi cáo buộc chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng phe đối lập thân quân đội bằng cách gian lận bầu cử.

Lần này, chính quyền quân sự tổ chức cuộc bầu cử mới, bắt đầu từ ngày mai (28/12) và dự kiến kéo dài 1 tháng, với lời hứa sẽ khôi phục nền dân chủ.

Bà Suu Kyi vẫn bị giam giữ, đảng của bà đã bị giải tán. Một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ không mang lại nhiều thay đổi về bộ máy lãnh đạo.