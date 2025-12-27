Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Myanmar tổ chức bầu cử để ‘trở lại trạng thái bình thường’

Bình Giang

TPO - Chính quyền quân sự Myanmar thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở TP. Yangon kể từ cuộc đảo chính năm 2021, ngay trước khi bắt đầu cuộc bầu cử để “trở lại trạng thái bình thường”.

img-1749.jpg
Tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar kể từ cuộc đảo chính năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính vào năm 2021 để lật đổ chính phủ dân cử, gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn ở các thành phố trên toàn quốc.

Để đối phó với người biểu tình, chính quyền quân sự áp lệnh giới nghiêm từ hoàng hôn đến bình minh tại thành phố lớn nhất Yangon, nơi sinh sống của khoảng 7 triệu người.

Kể từ đó, thời gian giới nghiêm được thu hẹp dần, và chính quyền quân sự cho biết lệnh giới nghiêm còn lại từ 1h - 3h sáng được dỡ bỏ kể từ ngày 27/12.

"Tình hình ở vùng Yangon đang được cải thiện", tuyên bố được phát ngôn viên chính quyền quân sự Zaw Min Tun chia sẻ cho biết.

Tuyên bố cho biết quyết định này được đưa ra "nhằm cải thiện các vấn đề kinh tế, xã hội và tôn giáo, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh doanh".

Sau khi phong trào biểu tình bị trấn áp, nhiều nhà hoạt động đã rời bỏ thành phố để chiến đấu trong lực lượng du kích bên cạnh các lực lượng sắc tộc kiểm soát vùng biên giới.

Tình hình này đẩy Myanmar vào cuộc nội chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 3,6 triệu người phải di dời và một nửa dân số rơi vào cảnh nghèo đói, Liên Hợp Quốc cho biết.

Quân đội lên nắm quyền sau khi cáo buộc chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng phe đối lập thân quân đội bằng cách gian lận bầu cử.

Lần này, chính quyền quân sự tổ chức cuộc bầu cử mới, bắt đầu từ ngày mai (28/12) và dự kiến kéo dài 1 tháng, với lời hứa sẽ khôi phục nền dân chủ.

Bà Suu Kyi vẫn bị giam giữ, đảng của bà đã bị giải tán. Một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ không mang lại nhiều thay đổi về bộ máy lãnh đạo.

Bình Giang
Reuters
#Myanmar #Bầu cử Myanmar #Đảo chính Myanmar

Xem thêm

Cùng chuyên mục