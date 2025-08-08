Myanmar chi 3 triệu USD để xây dựng lại quan hệ với Mỹ

TPO - Một công ty vận động hành lang ở Washington ký thỏa thuận trị giá 3 triệu USD trong 1 năm với Bộ Thông tin Myanmar, nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á này tái thiết quan hệ với Mỹ.

Tướng Min Aung Hlaing - Tổng tư lệnh quân đội Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Theo các tài liệu được nộp lên cơ quan quản lý theo quy định của Mỹ, hãng DCI đã ký thỏa thuận với Bộ Thông tin Myanmar vào ngày 31/7, thời điểm mà quân đội Myanmar về danh nghĩa đã chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự lâm thời để chuẩn bị bầu cử.

Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing lên nắm quyền điều hành Chính phủ Myanmar trong cuộc đảo chính năm 2021. Cùng năm đó, chuyên gia vận động hành lang người Canada gốc Israel mà Myanmar thuê để đại diện cho họ tại Washington và những nơi khác cho biết đã ngừng công việc, vì các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến ông không thể nhận lương.

Bộ Tài chính Mỹ, công ty DCI, Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Myanmar tại Washington chưa phản hồi đề nghị bình luận về những thông tin trên.

Sau khi thành lập chính phủ lâm thời, tướng Min Aung Hlaing vẫn điều hành với tư cách quyền tổng thống, đồng thời giữ chức vụ tổng tư lệnh quân đội. Nhà lãnh đạo này đang có mong muốn hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều năm bị cô lập.

Khi ông Trump đe dọa tăng thuế với hàng xuất khẩu của Myanmar sang Mỹ, tướng Min Aung Hlaing đáp lại bằng cách gửi bức thư có nhiều lời khen ngợi nhà lãnh đạo Mỹ về "sự lãnh đạo mạnh mẽ", đồng thời đề nghị giảm thuế và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ông cũng khẳng định sẵn sàng cử đoàn đàm phán đến Washington nếu cần.

Theo hồ sơ đăng ký, DCI "sẽ cung cấp các dịch vụ quan hệ công chúng liên quan đến việc tái thiết quan hệ giữa Myanmar và Mỹ, tập trung vào thương mại, tài nguyên thiên nhiên và cứu trợ nhân đạo".

Hồ sơ được Justin Peterson và một đối tác ký ngày 1/8. Ông Peterson từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Trump trước đây.

Việc tiếp xúc với chính quyền quân sự sẽ là một bước ngoặt lớn đối với Mỹ, trong bối cảnh Washington đang trừng phạt các nhà lãnh đạo quân sự nước này và bất đồng trong nhiều vấn đề như cộng đồng người Rohingya.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump dỡ bỏ trừng phạt một số cá nhân có quan hệ gần gũi với chính quyền quân sự Myanmar, nhưng các quan chức Mỹ nói rằng điều này không cho thấy bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chính sách của Mỹ đối với Myanmar và không liên quan đến bức thư của tướng Min Aung Hlaing.

Báo chí đã đưa tin về việc Mỹ đang muốn chuyển hướng nguồn cung đất hiếm khổng lồ của Myanmar khỏi đối thủ chiến lược là Trung Quốc, dù chưa có quyết định nào được đưa ra do những trở ngại lớn về hậu cần và địa - chính trị.