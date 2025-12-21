Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ thúc đẩy đối thoại ba bên, nhưng Nga và Ukraine chưa tìm được tiếng nói chung về Donbass

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ ủng hộ đề xuất của Washington về các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Nga, nếu việc đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi tù nhân và mở đường cho các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo các nước.

mbqs6iaid5jpxhpwtbgnsn5vjy.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới ngày 20/12, Tổng thống Zelensky cho biết, trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine - ông Rustem Umerov - đã báo cáo về kết quả cuộc thảo luận mới nhất với các nhà đàm phán Mỹ tại Florida. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào quá trình phục hồi sau chiến tranh của Ukraine.

Theo ông Zelensky, Washington hiện đang đề xuất các cuộc đàm phán ba bên - Mỹ, Nga, Ukraine - ở cấp cố vấn an ninh quốc gia. Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng đang ở Miami để đàm phán với các quan chức Mỹ.

“Nếu một cuộc gặp như vậy có thể được tổ chức ngay bây giờ để tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh, hoặc nếu một cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia giúp đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, thì tôi không phản đối. Chúng tôi sẽ ủng hộ đề xuất như vậy của Mỹ. Hãy xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, nước này ủng hộ đề xuất giữ nguyên tiền tuyến mà không cần phải từ bỏ những vùng lãnh thổ mà Kiev vẫn đang kiểm soát ở Donbass.

"Đối với tôi, công bằng nhất là chúng ta giữ nguyên vị trí hiện tại," ông nói. "Đây là vấn đề nguyên tắc. Bất kể hình thức nào và cách tiếp cận vấn đề ra sao, điều quan trọng là chính quyền Ukraine phải giữ quyền kiểm soát phần lãnh thổ Donbass mà chúng tôi đang kiểm soát."

Cũng theo ông Zelensky, đề xuất của Mỹ về việc tạo ra “một vùng kinh tế tự do” ở miền đông Ukraine sẽ “do người dân Ukraine quyết định”. "Chúng tôi đang cẩn thận xem xét từng điểm, từng bước để đạt được một thỏa thuận về hòa bình ổn định và lâu dài, cùng những đảm bảo an ninh đáng tin cậy”, ông nói.

Ukraine và Nga đã không đàm phán trực tiếp kể từ tháng 7, nhưng các nỗ lực ngoại giao con thoi do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm ở Ukraine đã tăng cường trong những tuần gần đây.

Đặc phái viên Nga - ông Kirill Dmitriev - đã mô tả cuộc đàm phán tại Miami với các quan chức cấp cao của Mỹ là “mang tính xây dựng”.

Theo nguồn tin của Nga, các cuộc thảo luận ở Mỹ được cho là xoay quanh một kế hoạch hòa bình. Trong đó, Ukraine sẽ phải từ bỏ một phần khu vực Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát, đóng băng chiến tuyến ở các vùng Kherson và Zaporozhye, đồng ý trung lập và giảm quy mô lực lượng vũ trang. Đổi lại, Kiev được cho là sẽ nhận được những đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ phương Tây.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán hòa bình #Donbass #xung đột Nga - Ukraine

