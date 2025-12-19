Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Liên minh châu Âu 'bật đèn xanh' gói viện trợ 90 tỷ euro cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định về khoản vay chung nhằm hỗ trợ Ukraine với tổng trị giá 90 tỷ euro.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, các thành viên tham dự hội nghị thượng đỉnh EU đã nhất trí cung cấp cho Ukraine 90 tỷ euro hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2027.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Quyết định cung cấp 90 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 đã được thông qua. Chúng tôi cam kết và chúng tôi đã thực hiện", ông nói.

Ông Antonio Costa không nêu rõ phương án tài chính được sử dụng, nhưng theo một số báo cáo, phương án được phê duyệt là khoản vay chung từ Liên minh châu Âu.

d57c6db9-b248-4cec-8fcf-6f9864638e17.jpg

Theo thông tin từ tờ Pravda, toàn bộ 90 tỷ euro sẽ được EU vay từ thị trường vốn, được bảo đảm bằng nguồn dự trữ ngân sách của EU. Đây là khoản vay không lãi suất, Ukraine sẽ chỉ phải hoàn trả khoản vay này sau khi Nga thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp Nga không bồi thường, số tiền từ các tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng để tất toán khoản nợ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu quân sự và ngân sách của Ukraine trong hai năm tới, đồng thời ông gọi đó là "tín hiệu quyết định" để chấm dứt xung đột.

Ngày 3/12, Ủy ban châu Âu đã đưa ra hai phương án để giải quyết nhu cầu tài chính của Ukraine. Theo tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen, phương án ưu tiên là khoản vay bồi thường chiến tranh, sử dụng 210 tỷ euro từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu, đang nằm tại tổ chức tài chính Euroclear ở Bỉ. Phương án thứ hai là khoản vay tạm thời từ ngân sách chung của EU.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo EU đã thúc đẩy mạnh mẽ khoản vay bồi thường chiến tranh, tuy nhiên, Bỉ đã phản đối do lo ngại phương án này chưa thực sự chặt chẽ về mặt pháp lý và tài chính.

Quỳnh Như
Pravda
#EU #Ukraine #viện trợ #tài chính #Nga #đối thoại #Liên minh châu Âu #hội nghị thượng đỉnh EU

