Ukraine phá hủy loạt thiết bị quân sự trị giá hàng trăm triệu đô của Nga ở Crimea

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào máy bay MiG-31, phá hủy hệ thống phòng không cùng nhiều tổ hợp radar tối tân của Nga ở Crimea.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một tuyên bố cho biết, vào đêm ngày 17, rạng sáng 18/12, các máy bay không người lái (UAV) tầm xa do Nhóm Đặc nhiệm Alpha thuộc SBU vận hành đã tấn công các mục tiêu phòng không của Nga tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea.

Theo cơ quan này, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm 2 hệ thống radar tầm xa Nebo-SVU, mỗi hệ thống trị giá từ 60 đến 100 triệu USD; một hệ thống radar 92N6 - thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph, trị giá khoảng 30 triệu USD.

Ukraine phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự của Nga ở Crimea. Nguồn: SBU

Ngoài ra, SBU cho biết UAV còn nhắm mục tiêu vào tổ hợp phòng không Pantsir-S2, có giá trị từ 12 đến 19 triệu USD, và máy bay chiến đấu MiG-31 với mức giá ước tính từ 30 đến 50 triệu USD.

SBU nhận định các cuộc tấn công này đã làm suy yếu đáng kể năng lực phòng thủ nhiều lớp của Nga tại Crimea, khi trực tiếp nhắm vào các thành phần then chốt của hệ thống phòng không. Hoạt động trên là một phần trong chiến dịch tấn công đang diễn ra của Ukraine nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, qua đó tiếp tục làm suy giảm khả năng phòng thủ của Moscow theo hướng Crimea.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nebo-SVU (còn được gọi là 1L119) là radar đa chức năng tần số cao và là radar đầu tiên có ăng ten mảng quét điện tử chủ động hoạt động ở bước sóng hệ mét. Radar được thiết kế để kiểm soát không phận, phát hiện và xác định tọa độ cũng như theo dõi mục tiêu trên không, như máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình, máy bay không người lái và tên lửa hành trình siêu thanh.

Ngoài ra, hệ thống radar còn cung cấp khả năng nhận dạng bạn hay thù (IFF) và phát hiện khả năng phản công điện tử chủ động (ECM). Radar có thể theo dõi cùng lúc hơn 100 mục tiêu trên không.

Trong khi đó, 92N6 là hệ thống radar di động tiên tiến được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Khoa học về Truyền thông Vô tuyến Tầm xa (NIIDAR) của Nga. Đây là một yếu tố quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cung cấp các chức năng quan trọng trong việc xác định mục tiêu, theo dõi và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn chống lại nhiều mối đe dọa trên không.

Radar 92N6 có khả năng theo dõi đồng thời tới 100 mục tiêu trong khi dẫn đường cho nhiều tên lửa đánh chặn hướng tới các mối đe dọa ưu tiên cao. Hệ thống cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ, với khả năng theo dõi tiên tiến cho phép nó giám sát không phận trên một khu vực rộng lớn, từ máy bay bay ở độ cao thấp đến tên lửa đạn đạo tốc độ cao.

Pantsir-S2 là hệ thống pháo phòng không tiên tiến của Nga được phát triển dựa trên phiên bản Pantsir-S1. Hệ thống vũ khí Pantsir-S2 bao gồm hai khẩu pháo phòng không 2A38M 30mm và 12 tên lửa 57E6-E sẵn sàng khai hỏa, được đặt trong các thùng phóng có điều khiển ở phía sau khung gầm xe tải 8x8. Các khẩu pháo có tốc độ bắn kết hợp từ 3.900 đến 5.000 viên/phút và có vận tốc đầu nòng 960 m/s.

MiG-31 là máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Nga do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Được trang bị hệ thống radar và tên lửa tiên tiến, tiêm kích siêu thanh này có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao và tốc độ lớn, khiến nó trở thành một vũ khí tài quân sự đáng gờm trong phòng không hiện đại. Máy bay có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Máy bay sử dụng 2 động cơ Solovyev D-30F6, cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s. MiG-31 có bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km. Tiêm kích đánh chặn này được điều chỉnh để có thể mang các loại tên lửa không đối không và không đối đất, bom và tên lửa đạn đạo siêu thanh.