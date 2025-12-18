Năm máy bay quân sự Mỹ xuất hiện gần biên giới Venezuela

TPO - Dịch vụ kiểm soát không lưu ghi nhận hàng loạt chuyến bay của máy bay quân sự Mỹ ở vùng biển Caribe, gần biên giới với Venezuela.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ trung tâm kiểm soát không lưu cho biết, ít nhất năm máy bay quân sự của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển trung lập ở biển Caribe, gần biên giới Venezuela. Các máy bay này cất cánh từ tàu sân bay.

"Ít nhất ba máy bay chiến đấu Boeing F/A-18E Super Hornet và hai máy bay trinh sát radar tầm xa đã được phát hiện gần Venezuela", nguồn tin cho biết.

Hoạt động này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh áp đặt "phong tỏa hoàn toàn và triệt để" đối với tất cả tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra, vào Venezuela.

"Venezuela đang bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử tại Mỹ Latinh. Hạm đội này dự kiến còn lớn mạnh hơn nữa và Venezuela sẽ chịu cú sốc mà họ chưa từng đối mặt cho tới khi nào hoàn trả lại cho Mỹ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 16/12.

Trong một diễn biến mới, tờ New York Times đưa tin, chính quyền Venezuela đã triển khai lực lượng hải quân để hộ tống các tàu chở dầu mỏ rời cảng nước này. Quyết định này được đưa ra sau những tuyên bố của tổng thống Mỹ về khả năng phong tỏa các chuyến hàng của Venezuela.

Theo ấn phẩm, một số tàu hàng đã rời bờ biển Venezuela vào đêm 17/12 dưới sự hộ tống của các tàu chiến.

Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận, Washington đã nắm được hoạt động của Caracas và đang đánh giá các phương án đáp trả khả thi.

Chính phủ Venezuela trước đó ra thông cáo, bày tỏ sự phẫn nộ trước những tuyên bố của Tổng thống Trump, mô tả tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Caracas cũng cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền tự do thương mại, hàng hải, chủ quyền và độc lập của mình.