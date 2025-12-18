Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Năm máy bay quân sự Mỹ xuất hiện gần biên giới Venezuela

Quỳnh Như

TPO - Dịch vụ kiểm soát không lưu ghi nhận hàng loạt chuyến bay của máy bay quân sự Mỹ ở vùng biển Caribe, gần biên giới với Venezuela.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ trung tâm kiểm soát không lưu cho biết, ít nhất năm máy bay quân sự của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển trung lập ở biển Caribe, gần biên giới Venezuela. Các máy bay này cất cánh từ tàu sân bay.

"Ít nhất ba máy bay chiến đấu Boeing F/A-18E Super Hornet và hai máy bay trinh sát radar tầm xa đã được phát hiện gần Venezuela", nguồn tin cho biết.

ngj-mb-ms-second-flight-3sept-3.jpg

Hoạt động này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh áp đặt "phong tỏa hoàn toàn và triệt để" đối với tất cả tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra, vào Venezuela.

"Venezuela đang bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử tại Mỹ Latinh. Hạm đội này dự kiến còn lớn mạnh hơn nữa và Venezuela sẽ chịu cú sốc mà họ chưa từng đối mặt cho tới khi nào hoàn trả lại cho Mỹ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 16/12.

Trong một diễn biến mới, tờ New York Times đưa tin, chính quyền Venezuela đã triển khai lực lượng hải quân để hộ tống các tàu chở dầu mỏ rời cảng nước này. Quyết định này được đưa ra sau những tuyên bố của tổng thống Mỹ về khả năng phong tỏa các chuyến hàng của Venezuela.

Theo ấn phẩm, một số tàu hàng đã rời bờ biển Venezuela vào đêm 17/12 dưới sự hộ tống của các tàu chiến.

Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận, Washington đã nắm được hoạt động của Caracas và đang đánh giá các phương án đáp trả khả thi.

Chính phủ Venezuela trước đó ra thông cáo, bày tỏ sự phẫn nộ trước những tuyên bố của Tổng thống Trump, mô tả tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Caracas cũng cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền tự do thương mại, hàng hải, chủ quyền và độc lập của mình.

Quỳnh Như
Tass
#Mỹ #Venezuela #quân sự #biên giới #tàu sân bay #trừng phạt #Biển Caribe

Xem thêm

Cùng chuyên mục