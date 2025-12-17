Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu ra, vào Venezuela

TPO - Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu “bị trừng phạt” ra, vào Venezuela, gia tăng sức ép lên Tổng thống Nicolás Maduro bằng cách siết chặt hơn nữa nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ thu giữ 1 tàu chở dầu trên vùng biển ngoài khơi Venezuela, một bước đi hiếm thấy sau giai đoạn Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội tối 16/12 để công bố lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump cáo buộc Venezuela dùng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ hoạt động buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm khác, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường quân sự cho đến khi Venezuela “trả lại” cho Mỹ dầu mỏ, đất đai và tài sản, dù không rõ vì sao ông cho rằng Mỹ có quyền đòi hỏi những thứ đó.

“Venezuela hiện đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ. Quy mô sẽ còn lớn hơn nữa, và cú sốc dành cho họ sẽ chưa từng có tiền lệ, cho đến khi họ trả lại cho Mỹ toàn bộ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà trước đây họ đã đánh cắp của chúng ta”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Văn phòng báo chí của Chính phủ Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận về tuyên bố này. Trước đó, Tổng thống Maduro ca ngợi Venezuela đã “chứng tỏ mình là một quốc gia mạnh mẽ” trước sức ép từ Mỹ.

“Venezuela đã trải qua 25 tuần lên án, đối đầu và đánh bại một chiến dịch xâm lược đa chiều, từ khủng bố tâm lý cho đến hành vi cướp biển của những kẻ tấn công tàu chở dầu”, Tổng thống Maduro phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 16/12.

“Chúng tôi đã tuyên thệ bảo vệ Tổ quốc, để trên mảnh đất này, hòa bình và hạnh phúc chung sẽ chiến thắng”, ông nói thêm.

Nỗ lực loại bỏ

Trong nhiều tháng qua, Mỹ tăng cường triển khai lực lượng và thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền mà họ cáo buộc chở ma túy trên vùng biển quốc tế ở Caribe và phía Đông Thái Bình Dương. Ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong 25 vụ tấn công tàu.

Trong những tuần qua, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không chỉ tấn công trên biển mà sẽ mở rộng chiến dịch tấn công lên bộ.

Chính quyền của Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch tấn công của họ thành công, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ, đồng thời bác bỏ lo ngại rằng những hành động vượt quá giới hạn của chiến tranh hợp pháp.

Dù chính quyền Mỹ khẳng định chiến dịch nhằm chặn ma túy vào Mỹ, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles có ý xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, rằng chiến dịch này là một phần trong nỗ lực loại bỏ Tổng thống Maduro.

Bà Wiles cho biết Tổng thống Trump “muốn tiếp tục đánh chìm các con tàu cho đến khi ông Maduro phải xin thua”.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, khai thác khoảng 1 triệu thùng/ngày. Doanh thu dầu mỏ đóng vai trò mạch sống của nền kinh tế.

Kể từ khi chính quyền Mỹ bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ với Venezuela năm 2017, chính phủ của Tổng thống Maduro đã dựa vào “đội tàu bóng tối” không treo cờ để xuất khẩu dầu thô.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Petróleos de Venezuela bị loại khỏi thị trường dầu mỏ toàn cầu do lệnh trừng phạt của Mỹ, và phải bán phần lớn lượng dầu xuất khẩu với mức giá rẻ trên thị trường chợ đen, chủ yếu sang Trung Quốc.

Chưa rõ Mỹ sẽ thực thi điều mà ông Trump gọi là “Lệnh phong tỏa hoàn toàn và triệt để tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela” như thế nào.

Hải quân Mỹ hiện có 11 tàu ở khu vực, bao gồm 1 tàu sân bay và một số tàu tấn công đổ bộ. Các tàu này mang theo nhiều loại máy bay, bao gồm trực thăng và V-22 Osprey. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn vận hành một số máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon trong khu vực.

Lực lượng này giúp quân đội Mỹ có khả năng đáng kể trong việc giám sát hoạt động tàu thuyền ra vào Venezuela.